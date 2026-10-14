Büyükkılıç bünyan'da muhtarlarla ilçenin hizmet önceliklerini belirledi

Bünyan'da muhtarlarla yerinde istişare:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bünyan ilçesinde görev yapan 46 mahalle muhtarı ile Kadın ve Gençlik Merkezi'nde bir araya gelerek ilçenin ihtiyaçları ve devam eden hizmetler üzerine kapsamlı bir istişare toplantısı düzenledi. Toplantı, mahallelerden gelen taleplerin yerinde tespiti ve Büyükşehir Belediyesi çalışmalarının değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda hem yapılan hizmetler hem de sahadan gelen yeni ihtiyaçlar masaya yatırıldı. Büyükkılıç, birlik ve dayanışma vurgusu yaparak görev ve sorumlulukların paylaşılmasının önemine dikkat çekti ve muhtarlardan sürecin takipçisi olmalarını istedi.

Katılımcılar ve konuşmalar:

İstişare toplantısına Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, AK Parti Bünyan İlçe Başkanı Faruk Gümüş, MHP Bünyan İlçe Başkanı Mustafa Göktaş, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve ilçede görev yapan mahalle muhtarları katıldı. Başkan Büyükkılıç, muhtarlara hitaben, yapılan ve planlanan çalışmaları birlikte takip edeceklerini belirtti: "Muhtarlarımızla birlikte istişare edeceğimiz, değerli başkanımızla yapılan çalışmalar ve yapılacak çalışmaları takip edeceğimiz bu süreç içerisinde şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını... emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin ile ilçe başkanlarının teşekkürleri ve hoş geldiniz dilekleri toplantıda öne çıkan diğer ifadeler arasındaydı. Katılımcılar, yapılan yatırımlar ve kırsala verilen önem için Büyükkılıç'a teşekkürlerini iletti.

Öne çıkan talepler ve takip süreci:

Toplantı boyunca muhtarların mahallelerine ilişkin mevcut ihtiyaçları, vatandaşlardan gelen talep ve öneriler ile ilçede yürütülen ve planlanan hizmetler detaylı şekilde ele alındı. Başkan Büyükkılıç, ilgili birimlerin katılımıyla mahallelerin öncelikli ihtiyaçları üzerine notlar aldırdı ve koordinasyonun güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Muhtarlarla sürdürülen bu tür istişarelerin, kurumlar arası iş birliğini güçlendirdiği ve yerel yönetimlerle vatandaşlar arasındaki iletişim köprüsünü sağladığı belirtildi. Toplantıda ayrıca yapılan çalışmaların takibi ve yeni ihtiyaçlara hızlı yanıt verebilmek için muhtarların rolüne vurgu yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinin yanı sıra 16 ilçede hizmetlerin etkin ve verimli yürütülmesi hedefiyle muhtarlarla yaptığı görüşmeleri sürdürmeyi planlıyor. Bu yaklaşımla belediye, hizmetlerin önceliklendirilmesi, koordinasyonun sağlanması ve vatandaşların yaşam konforunun artırılmasını amaçlıyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, BÜNYAN İLÇESİNDE GÖREV YAPAN 46 MAHALLE MUHTARLARIYLA BİR ARAYA GELEREK İLÇENİN İHTİYAÇLARI, MAHALLELERİN TALEPLERİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN HİZMETLERE İLİŞKİN İSTİŞARE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİ.