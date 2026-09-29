Büyükkılıç yeni Kent Konseyi yönetimiyle Kayseri için projeleri masaya yatırdı

Büyükkılıç kent konseyi'nin yeni yönetimini Kayseri Lisesi'nde karşıladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Kent Konseyi Başkanlığı’na seçilen Doç. Dr. Mehmet Sena Kösedağ ile yürütme kurulu üyelerini Kayseri Lisesi’nde kabul etti. Yapılan görüşmede konseyin yeni dönemde yürüteceği çalışmalar, planlanan projeler ve çalışma gruplarının faaliyetleri kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Görüşmede öne çıkan konular:

Toplantıda, Kent Konseyi’nin şehir hayatına katkı sunacak girişimlerinin öncelikleri üzerinde duruldu. Katılımcılar, proje önceliklerinin belirlenmesi, çalışma gruplarının etkinleştirilmesi ve paydaşlarla ortak akıl çerçevesinde yürünecek yol haritası hakkında görüş alışverişinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, yeni yönetimin hazırlayacağı yol haritasının Kayseri adına hayırlı hizmetlere vesile olmasını temenni etti ve çalışmalarında kolaylık diledi.

Belediye katılımı ve iş birliği vurgusu:

Görüşmede, Büyükşehir Belediyesi’nin kent paydaşlarıyla istişare kültürünü geliştirmeye yönelik temaslarının önemi vurgulandı. Büyükkılıç, şehir gündemine ilişkin fikir alışverişlerinin şehir politikalarına olumlu katkı sağlayacağını belirterek, belediye ile Kent Konseyi arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Kent Konseyi yönetimi de önümüzdeki dönemde planlanacak faaliyetlerin şeffaflık ve katılımcılık ilkeleriyle sürdürüleceğini aktardı.

Toplantıya, Başkan Büyükkılıç’a eşlik eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş da katıldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kayseri’nin ortak hedefleri doğrultusunda iş birliği ve koordinasyonun artırılması noktasında mutabakat sağlandı.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ; KAYSERİ KENT KONSEYİ BAŞKANLIĞI’NA SEÇİLEN DOÇ. DR. MEHMET SENA KÖSEDAĞ VE YÜRÜTME KURULU ÜYELERİNİ KAYSERİ LİSESİ’NDE AĞIRLADI.