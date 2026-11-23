TÜRKYED genel başkanı Çelik'ten yetiştiricilere son başvuru uyarısı

Tarımsal Üretim ve Küçükbaş Yetiştiricileri Genel Merkezi (TÜRKYED) Genel Başkanı Nihat Çelik, 2026 yılı için açıklanan büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık destek başvurularında çiftçilerin son günü beklememesi gerektiğini vurguladı. Başvuruların 1 Eylül'de başladığını ve 1 Aralık Salı günü mesai bitimine kadar devam edeceğini hatırlatan Çelik, zamanında başvuru yapılmasının önemine dikkat çekti.

hangi hayvanlar destek kapsamına giriyor:

Çelik, destek kapsamında değerlendirilen hayvanları tanımlarken 2026 yılı içinde doğan, programlı aşıları tamamlanan ve en az dört aylık (120 günlük) yaş şartını sağlayan buzağı, malak, kuzu ve oğlakların yer aldığını belirtti. Birinci dönem için başvuruda bulunan yetiştiricilerin, ikinci ve üçüncü dönemler için de başvuru yapmış sayılacakları ifade edildi.

başvuru usulleri ve işletme kuralları:

Genel Başkan, göçer hayvancılık yapanlar hariç olmak üzere, birden fazla işletmesi bulunan yetiştiricilerin uygulamada dikkat etmesi gerekenleri aktardı. Farklı illerde birden fazla işletmesi olan yetiştiricilerin her bir işletme için o işletmenin bulunduğu ilde ayrı ayrı başvuruda bulunmaları gerektiğini, aynı il sınırları içinde birden fazla işletmesi bulunan yetiştiricilerin ise tek başvuru yapmasının yeterli olacağını hatırlattı.

Çelik ayrıca, başvuruların üyesi olunan tarımsal örgütler üzerinden gerçekleştirileceğini ve küçükbaş hayvan yetiştiricileri için başvuruların Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlikleri aracılığıyla da yapılabileceğini kaydetti. Tarımsal örgüt bulunmayan illerde ise başvuruların İl/İlçe Tarım Orman Müdürlüklerine yönlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Destek tutarlarına ilişkin bilgilendirmede bulunan Çelik, hayvan başına uygulanan temel desteklerin buzağıda 2 bin, malakta 4 bin, kuzu ve oğlakta 430 lira olarak uygulandığını ve bu hibe desteklerin yetiştiricilere önemli fayda sağladığını vurguladı.

Çelik, yetiştiricilere yaptığı çağrıda şu ifadeleri kullandı: "Yetiştiricilerimizin başvurularını son güne bırakmadan zamanında yapmaları öncelikle kendileri için ayrıca da sektörün gelişimi için önem arz etmektedir. Hayvan başına temel destek buzağıda 2 bin, malakta 4 bin, kuzu ve oğlakta ise 430 lira olarak uygulanmakta ve Devletimizin verdiği bu hibe destekler şüphesiz yetiştiricilerimize büyük faydalar sağlamaktadır. Dolayısıyla destek başvurusunda son günlerde yaşanabilecek yoğunluk ve olumsuz durumlara mahal vermeden başvuruların 1 Aralık Salı günü mesai bitimine kadar yapılması ve başvuruların son güne bırakılmaması hususunda tüm yetiştiricilerimizi hassas davranmaya davet ediyorum."

Çelik'in uyarısı, olası yoğunluk ve teknik aksaklıkların yol açabileceği mağduriyetlerin önüne geçmeyi amaçlıyor. Yetiştiriciler, belgelerini ve aşı kayıtlarını eksiksiz hazırlayarak başvurularını erken dönemde tamamlamaya çağrılıyor.

TARIMSAL ÜRETİM VE KÜÇÜKBAŞ YETİŞTİRİCİLERİ GENEL MERKEZİ (TÜRKYED) GENEL BAŞKANI NİHAT ÇELİK, HAYVANCILIK DESTEKLEME BAŞVURULARININ 1 ARALIK TARİHİNDE SONA ERECEĞİNİ SÖYLEYEREK, YETİŞTİRİCİLERİN MAĞDURİYET YAŞANMAMASI İÇİN BAŞVURULARIN SON GÜNE BIRAKILMAMASINI İSTEDİ.