Polislik mesleği miniklere tanıtıldı:

Sinop Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğa Çocuk Koleji Anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Ziyarette polisler, yaş gruplarına uygun bir dille polisliğin günlük görevlerini anlattı ve çocukların mesleği tanımasını sağladı.

Eğitimde çocuklara kişisel güvenlik tedbirleri, temel trafik kuralları ve acil durumlarda hangi hallerde yardım istenebileceği uygulamalı şekilde aktarıldı. Özellikle 112 Acil Çağrı Merkezi'nin hangi durumlarda aranacağı somut örneklerle ve anlaşılır bir dille anlatıldı, miniklere doğru davranış biçimleri gösterildi.

Uygulamalı eğitim ve hatıra çalışmaları:

Etkinlik kapsamında görev kıyafetleri ve ekipmanlar tanıtıldı; çocuklar soru sorma fırsatı buldu. Polisler, eğitimde interaktif yöntemler kullanarak bilgilerin pekişmesini sağladı ve öğrenmeyi kolaylaştırdı.

Buluşma sonunda öğrencilere polis temalı yapboz hediye edilirken, etkinlik anısına hatıra fotoğrafı çekimiyle program sonlandırıldı. Etkinlik, hem çocukların güvenlik bilincini artırmayı hem de polis–toplum ilişkilerini güçlendirmeyi amaçladı.

SİNOP’TA POLİS EKİPLERİ, ANAOKULU ÖĞRENCİLERİYLE BİR ARAYA GELEREK GÜVENLİ YAŞAM VE TRAFİK KURALLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRMEDE BULUNDU.