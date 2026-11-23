Palancıoğlu'ndan 24 Kasım mesajı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajla tüm eğitim camiasının bu özel gününü kutladı. Başkan, öğretmenlerin fedakârlık ve özveriyle geleceğin teminatı olan nesilleri yetiştirdiklerini vurguladı.

öğretmenliğin değeri:

"Hayat yolculuğumuzun ilk adımlarından itibaren yanımızda duran, bilgi ve sevgileriyle yolumuzu aydınlatan öğretmenlerimiz, yarınlarımızın en güçlü mimarları, başımızın tacıdır. Elbette her meslek kıymetlidir; ancak bir insanın hayatına dokunmak, zihnine ve kalbine geleceğe dair umut tohumları ekmek öğretmenliği bambaşka, kutsal bir konuma taşımaktadır. Hepimizin hafızasında iz bırakan, yeri asla doldurulamayacak kıymetli öğretmenlerimiz vardır. Eğitim yatırımlarına öncelik veren bir belediye başkanı ve aynı zamanda bir akademisyen olarak 24 Kasım’ın benim için anlamı ve değeri çok büyük. Ülkemizin yarınları için emek veren tüm eğitim neferlerimizi en kalbi duygularımla ve saygıyla selamlıyor; başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. İyi ki varsınız."

belediye ve eğitim vurgusu:

Mesajında Palancıoğlu, öğretmenlerin toplumsal rolüne dikkat çekerek şehir yönetimi olarak eğitime verilen önemin altını çizdi. 24 Kasım Öğretmenler Gününün hem bireysel hem de kurumsal anlamda hatırlanması gerektiğini belirtti.

Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm öğretmenlere yönelik saygı ve şükran ifadeleriyle sonlanan mesaj, kent yönetiminin eğitim yatırımlarına verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu.

MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA PALANCIOĞLU; 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJDA TÜM EĞİTİM CAMİASININ BU ÖZEL GÜNÜNÜ KUTLADI.