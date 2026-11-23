Kocaeli projeleri COP31'de uluslararası platformda tanıtıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31'de kentin sürdürülebilirlik vizyonunu dünya kamuoyuna taşıdı. İzmit Körfezi'nin ekolojik restorasyonundan su yönetimine, sıfır atık uygulamalarından yeşil lojistiğe, döngüsel ekonomiden sürdürülebilir yol altyapısına kadar geniş bir proje yelpazesi hem Blue Zone hem de Green Zone'daki paneller ve özel temalı stant aracılığıyla paylaşıldı.

Blue Zone ve Green Zone sunumları:

Blue Zone’da Tahir Büyükakın liderliğinde gerçekleştirilen oturumlarda İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizleme Projesi, iklim finansmanı ve sıfır atık uygulamaları ön plana çıktı. Green Zone’da ise yeşil lojistik, döngüsel ekonomi, soğutucu gazların geri kazanımı, su yönetimi ve sürdürülebilir yol altyapısı başlıklarında paneller düzenlendi. İSU, İZAYDAŞ ve ilgili birimlerin yürüttüğü çalışmalar, uluslararası katılımcılara ayrıntılarıyla aktarıldı.

Başkan Büyükakın'ın küresel finansman önerisi:

COP31 Liderler Zirvesi kapsamındaki "Kentsel Dirençlilik, Uyum ve İklim Eylemi Üst Düzey Diyaloğu" oturumunda konuşan Başkan Tahir Büyükakın, iklim mücadelesinde en kritik sorunlardan birinin finansman yetersizliği olduğunu vurguladı. Büyükakın, küresel finansal işlemlerden pay ayrılarak afet ve insani yardım fonlarının güçlendirilmesi gerektiğini, mevcut fonlara erişimde uygulanan yüksek derecelendirme şartları ve karmaşık prosedürlerin en çok desteğe ihtiyaç duyan kurumlar için engel oluşturduğunu belirtti.

İzmit Körfezi'nin ekolojik dönüşümü:

Türkiye Pavilyonu'nda düzenlenen "Derinliklerden Diriliş: İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizleme Projesi" panelinde, Körfez’deki deniz tabanı temizliği, deniz yaşamının yeniden canlandırılması ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi. İzmit Körfezi projesi, yalnızca Kocaeli için değil Marmara Denizi açısından da örnek teşkil edecek adımlar olarak sunuldu.

Sıfır atık ve döngüsel ekonomi yaklaşımları:

"Yerel Eylemden Küresel Döngüselliğe: SWAP Girişimi ve Sıfır Atık Şehirler" panelinde Kocaeli’nin yerel uygulamaları, atık önleme, kaynak verimliliği ve kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi ekseninde ele alındı. Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı, otomotiv, kimya, metal, plastik ve ambalaj sektörlerinde döngüsel ekonomi ve endüstriyel simbiyoz modellerinin yaygınlaşmasında yerel yönetimlerin rolüne dikkat çekti.

Yeşil lojistik ve su yönetimi modelleri:

Green Zone’daki lojistik panelinde Dr. Hayri Baraçlı, Tepecik Lojistik Köyü Projesi ile limanlar, sanayi tesisleri, demiryolu ve dijital altyapıyı bir araya getiren akıllı lojistik ekosistemi hedeflerini paylaştı. Panelde ayrıca Orta Koridor’daki stratejik konum, karbon emisyonlarının azaltılması ve iklime dayanıklı ulaşım sistemleri tartışıldı. İSU Genel Müdürü Ali Sağlık ise su yönetimi panellerinde Kocaeli’nin su kayıplarını yüzde 72’den yüzde 21,39’a düşürdüğünü, 295,7 milyon metreküp su tasarrufu sağlandığını ve 12 tesiste yıllık 49 milyon metreküp geri kazanım suyu üretim kapasitesine ulaşıldığını aktardı.

Sağlık, sanayinin su ihtiyacının geri kazanılmış suyla karşılanmasının içme suyu kaynakları üzerindeki baskıyı azalttığını ve kentin su verimliliği çabalarının sürdürülebilir üretim ile kentsel su direncine katkı sağladığını vurguladı.

Sanayi atıklarının değerlendirilmesi ve dijital tanıtım:

"Çelikten Sokaklara: Döngüsel Ekonomiye Giden Yolu Açmak" panelinde Hakan Kocatürk, Gazanfer Bilge Bulvarı (Santral Rampası) projesinde uygulanan cüruflu asfalt deneyimini paylaştı. Yapılan ölçümlerde yol tutuşu ve yüzey performansında olumlu sonuçlar elde edildiği belirtilirken, cürufun asfalt agregası olarak kullanılması ağır tonajlı güzergâhlarda yaygınlaştırılması önerildi. Ayrıca Kocaeli'nin COP31 stantında, İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği Projesi başta olmak üzere çevre yatırımları; dev LED ekranlar, interaktif maket, sanal gerçeklik uygulamaları ve dijital sunumlarla 9-20 Kasım tarihleri arasında Green Zone ziyaretçilerine anlatıldı.

Kocaeli’nin COP31 katılımı, sanayi ve üretim gücünü çevre yatırımlarıyla buluşturan uygulamalarıyla kentsel dönüşüm, iklim eylemi ve sürdürülebilir gelecek başlıklarında uluslararası sahnede görünürlük sağladı.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENTİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VİZYONUNU COP31 ARACILIĞIYLA ULUSLARARASI PLATFORMA TAŞIDI.