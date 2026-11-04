Dolar 50,0193 +0,08%
Euro 56,3637 +0,77%
Bist 11.477,26 +4,12%
Altın Gram 6.521,24 +2,91%
EUR/USD 1,1264 +0,64%
Brent Petrol 102,76 -0,81%
--°

Büyükkılıç'tan Kayserispor yönetimine tebrik ziyareti

Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserispor'un sahasındaki 6-0'lık galibiyet sonrası kulüp başkanı Ali Çamlı ve yönetimini tebrik ederek şehrin takımına desteğini yineledi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 11:15

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Büyükkılıç'tan Kayserispor yönetimine tebrik ziyareti

ziyaretin ayrıntıları:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserispor'un TFF 1. Lig'de Muğla temsilcisi karşısında aldığı 6-0'lık farklı galibiyetin ardından kulüp tesislerine giderek yönetimle bir araya geldi. Ziyarette Başkan Ali Çamlı ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşen Büyükkılıç, elde edilen başarıdan dolayı tebriklerini iletti.

Görüşmede, başarıyı kutlamanın yanı sıra kulübün hedefleri ve önümüzdeki müsabakalara hazırlık süreçleri değerlendirildi. Başkan Büyükkılıç, Kayserispor'un kent için önemine dikkat çekerek yerel yönetim olarak takımın yanında olacaklarını vurguladı. Ziyarete Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan de eşlik etti.

takıma destek ve şehir beklentileri:

Ziyaretin hemen ardından yapılan değerlendirmelerde, hafta sonu alınan farklı galibiyetin şehirde önemli bir memnuniyet yarattığına dikkat çekildi. Belediye yönetimi, bu tür sonuçların sportif moralin yanı sıra kent kimliğine de olumlu katkı sağladığını belirtti.

Başkan Büyükkılıç, Kayserispor'a kalan müsabakalarda başarılar dileyerek takımın ortaya koyduğu performansın devam etmesi temennisinde bulundu. Yönetim ve belediye arasındaki bu buluşma, kulübe yönelik kurumsal desteğin sürdürüleceğinin ve yerel paydaşların takımın yanında yer almaya devam edeceğinin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Kulübün hedeflerine ulaşması ve sezonu başarılı şekilde tamamlaması yönündeki beklentiler korunurken, taraftarlarla ve kentle kurulan dayanışmanın sezonun ilerleyen dönemlerinde de önem taşıyacağı vurgulandı.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, KAYSERİSPOR’UN SAHASINDA ALDIĞI 6-0’LIK...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, KAYSERİSPOR’UN SAHASINDA ALDIĞI 6-0’LIK FARKLI GALİBİYETİN ARDINDAN KULÜP BAŞKANI ALİ ÇAMLI VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİ ZİYARET EDEREK TEBRİKLERİNİ İLETTİ. BÜYÜKKILIÇ, KAYSERİSPOR’UN HER ZAMAN YANINDA OLDUKLARINI VURGULADI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Büyükçekmece'de çalışanlara üç yıllık güvence: ücret ve sosyal haklarda kapsamlı...
images

Sinop'ta sağlık ekipleri masa başı tatbikatı için hazırlıklarını tamamlıyor
images

Sinop’ta sağlık personeline gerçekçi senaryolarla acil müdahale eğitimi
images

Odunpazarı başkanı Kazım Kurt Emek Mahallesi'nde kahveci esnafıyla işgaliyeyi de...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kilis’te kasten öldürme ve uyuşturucu suçundan 15 yıl 15 günle aranan kişi yakalandı

Akyaka'da aramalar sabah genişletildi: 87 yaşındaki Alzheimer hastası bulundu

Miniklerin yüzleri Kızılay renkleriyle canlandı

Çivril'de ceviz bahçesine kurt baskını: 10 koyun telef oldu

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı