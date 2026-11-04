Büyükkılıç'tan Kayserispor yönetimine tebrik ziyareti

ziyaretin ayrıntıları:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserispor'un TFF 1. Lig'de Muğla temsilcisi karşısında aldığı 6-0'lık farklı galibiyetin ardından kulüp tesislerine giderek yönetimle bir araya geldi. Ziyarette Başkan Ali Çamlı ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşen Büyükkılıç, elde edilen başarıdan dolayı tebriklerini iletti.

Görüşmede, başarıyı kutlamanın yanı sıra kulübün hedefleri ve önümüzdeki müsabakalara hazırlık süreçleri değerlendirildi. Başkan Büyükkılıç, Kayserispor'un kent için önemine dikkat çekerek yerel yönetim olarak takımın yanında olacaklarını vurguladı. Ziyarete Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan de eşlik etti.

takıma destek ve şehir beklentileri:

Ziyaretin hemen ardından yapılan değerlendirmelerde, hafta sonu alınan farklı galibiyetin şehirde önemli bir memnuniyet yarattığına dikkat çekildi. Belediye yönetimi, bu tür sonuçların sportif moralin yanı sıra kent kimliğine de olumlu katkı sağladığını belirtti.

Başkan Büyükkılıç, Kayserispor'a kalan müsabakalarda başarılar dileyerek takımın ortaya koyduğu performansın devam etmesi temennisinde bulundu. Yönetim ve belediye arasındaki bu buluşma, kulübe yönelik kurumsal desteğin sürdürüleceğinin ve yerel paydaşların takımın yanında yer almaya devam edeceğinin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Kulübün hedeflerine ulaşması ve sezonu başarılı şekilde tamamlaması yönündeki beklentiler korunurken, taraftarlarla ve kentle kurulan dayanışmanın sezonun ilerleyen dönemlerinde de önem taşıyacağı vurgulandı.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, KAYSERİSPOR’UN SAHASINDA ALDIĞI 6-0’LIK FARKLI GALİBİYETİN ARDINDAN KULÜP BAŞKANI ALİ ÇAMLI VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİ ZİYARET EDEREK TEBRİKLERİNİ İLETTİ. BÜYÜKKILIÇ, KAYSERİSPOR’UN HER ZAMAN YANINDA OLDUKLARINI VURGULADI.