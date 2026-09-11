Büyükpınar'da ihtiyaç sahibi aileye konteyner ev teslim edildi

Büyükpınar Mahallesi'nde yeni yaşam alanı

Alanya Belediyesi ve hayırsever vatandaşların iş birliğiyle, Büyükpınar Mahallesi Çelikler mevkiinde tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşa konteyner ev tahsis edilerek teslim edildi. Süreç, Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personelinin yürüttüğü saha çalışmaları ve Büyükpınar Mahalle Muhtarı Abdurrahman Arıkan’ın talebi doğrultusunda başlatıldı.

Konteyner evin kurulumu ve teslim süreci

Hazırlanan konteyner ev, güvenli, konforlu ve sağlıklı bir yaşam alanı sunmak amacıyla kısa sürede Çelikler mevkiine nakledildi ve kurulumu tamamlandı. Teslim töreninde Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, Meclis Üyeleri Halime Ceylan ile Ufuk Aras Solmaz ve Büyükpınar Mahalle Muhtarı Abdurrahman Arıkan hazır bulundu.

Belediyenin sosyal destek vurgusu

Meclis Üyesi Halime Ceylan, törende yaptığı açıklamada belediyenin sosyal destek çalışmalarını sürdüreceğini belirtti. Ceylan, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik öncülüğünde ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek sağlamanın öncelikleri arasında olduğunu ifade etti ve konteyner ev projesine katkı veren hayırseverlere teşekkür etti.

Yerel yönetim ile muhtar iş birliğinin, sahada tespit edilen ihtiyaçların hızlı ve etkili şekilde karşılanmasında belirleyici olduğu vurgulandı. Bu tür uygulamaların, acil barınma ihtiyacı bulunan ailelere kısa sürede çözüm sunduğu kaydedildi.

ALANYA BELEDİYESİ VE HAYIRSEVER VATANDAŞLAR İŞ BİRLİĞİYLE BÜYÜKPINAR MAHALLESİ ÇELİKLER MEVKİİNDE İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞA, KONTEYNER EV TAHSİS EDİLDİ.