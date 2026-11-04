Büyükşehir Alanya kırsal yollarında kış öncesi dayanıklılık çalışması başlattı

çalışmanın kapsamı:

Antalya Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaklaşan kış mevsimi öncesinde Alanya kırsal mahallelerindeki ulaşım ağını güçlendirmek amacıyla yoğun bakım ve onarım çalışmaları yürütüyor. Amaç, yolların kış yağışlarına ve sel baskınlarına karşı dayanıklılığını artırmak ve kırsal kesimde ulaşım güvenliğini sağlamak.

uygulanan müdahaleler:

Ekipler, Yeşilöz Mahallesi grup yolunda su taşkını riski bulunan noktalara büz uygulaması yaptı. Uğurlu ve Yalçı Mahallesi yollarında ise şarampol temizliği gerçekleştirildi, göçük olan noktalarda taş duvar inşa edilerek yol stabilitesi sağlandı.

Yalçı Mahallesi yolunda yağışlı dönemlerde sel ve heyelan nedeniyle ulaşımın aksamasına yol açan dere yatağına kutu baks uygulaması yapıldı. Kepçeyle dere yatağı açılarak kutu bakslar tek tek yerleştirildi ve bağlantı çalışmaları tamamlandı; bu müdahale yolun özellikle yoğun yağışlarda daha güvenli olmasını hedefliyor.

beklenen etkiler ve sürdürülebilirlik:

Gerçekleştirilen altyapı ve onarım çalışmalarıyla yolların ömrünün uzatılması, bakım maliyetlerinin uzun vadede azalması ve kış koşullarında kırsal mahallelerde kesintisiz ulaşımın sağlanması hedefleniyor. Ekiplerin planlı müdahaleleri, sel ve taşkın riskini azaltmaya yönelik somut tedbirler içeriyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki sürücü ve yayaların kış aylarında karşılaşabileceği olumsuz koşulların minimize edilmesi ve ulaşımdaki aksamaların en aza indirilmesi bekleniyor.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAKLAŞAN KIŞ MEVSİMİ ÖNCESİNDE KIRSAL MAHALLE YOLLARINDAKİ ULAŞIM AĞINI GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA YOL BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINI YOĞUNLAŞTIRDI. EKİPLER, ALANYA’NIN KIRSAL MAHALLE YOLLARINDA BAKIM ONARIM VE ALT YAPI ÇALIŞMALARINI SÜRÜYOR.