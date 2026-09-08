Büyükşehir Edremit Körfezi'nde mavi mirası koruyor

Edremit Körfezi'nde hayalet ağ temizliği sürüyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, deniz ekosistemini koruma amacıyla ÇOMÜ ile ortak yürüttüğü çalışmalarda Edremit Körfezi'ndeki deniz tabanında biriken hayalet ağların temizliğini sürdürüyor. Proje kapsamında deniz canlılarının yaşam alanları korunuyor ve biyolojik çeşitliliğin azalmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Çalışmanın kapsamı ve yöntemleri:

2026 yaz sezonunda ekipler yaklaşık 35 bin metrekarelik deniz alanını taradı. Tespit ve çıkarma işlemleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, üniversite hocaları ve belediyenin dalış ekibi tarafından gerçekleştirildi. Bulunan ağların bir kısmı 37 metre ile 38 metre derinliklerde tespit edilip, 5 metreye kadar getirilerek kaldırma balonlarıyla güverteye alındı.

Çalışma sırasında endüstriyel balıkçılıkla ilgili mevzuata da dikkat edildi; trol ağlarıyla avcılığın yasak olduğuna vurgu yapıldı ve çıkarılan ağların deniz ekosistemine verdiği zararlar azaltılmaya çalışıldı.

Uzman değerlendirmeleri ve hedeflenen sonuçlar:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Volkan Karateke, karada, kıyı şeritlerinde ve denizlerde kentin geleceğini korumaya yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. Karateke, hayalet ağların tespit ve çıkarma çalışmalarının hocalarla ve belediye dalış ekibiyle birlikte yapıldığını, vatandaşların tespit çalışmalarına gönüllü katkılarını takdir ettiğini ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için çalıştıklarını vurguladı.

Doç. Dr. Alkan Öztekin (ÇOMÜ Deniz Bilim ve Teknolojisi Fakültesi) Ayvalık Güneş Adası çevresinde deniz altındaki bu ağların canlılar için ciddi tehlike oluşturduğunu ifade etti. Dr. Gençtan Erman Uğur (Gelibolu Piri Reis Üniversitesi MYO) ise zararlı ağların tür çeşitliliğine zarar verdiğini ve deniz dibinden çıkarılmasının doğayı korumak açısından önemli olduğunu söyledi.

Dr. Talip İbin (Yalova Üniversitesi Sualtı Teknolojisi Programı) projede danışman olarak yer aldığını, 38 metrede tespit edilen bir ağın içindeki taş ve toprak birikiminin boşaltılarak güverteye alındığını aktardı. Ata Aksu (İstanbul Gedik Üniversitesi Sualtı Teknolojisi) ise 37 metreden 5 metreye kadar getirilen ağların kaldırma balonlarıyla başarılı biçimde temizlendiğini belirtti ve destek veren herkese teşekkür etti.

Yetkililer, mavi mirası gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla bu tür temizlik çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, DENİZ EKOSİSTEMİNİ KORUNMAK AMACIYLA ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İLE İŞ BİRLİĞİNDE EDREMİT KÖRFEZİ’NDEKİ HAYALET AĞ TEMİZLİĞİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.