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Çal Belediyespor ikinci yarı performansıyla gelecek için umut verdi

Çal Belediyespor, PGL 12. Grup mücadelesinde Vali Yusuf Ziya Göksu Stadı'nda Marmaris ile 1-1 berabere kalarak ikinci yarı için umut verdi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 10:06

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Çal Belediyespor ikinci yarı performansıyla gelecek için umut verdi

Profesyonelliğe Geçiş Ligi 12. Grup'ta Denizli'yi temsil eden Çal Belediyespor, Vali Yusuf Ziya Göksu Stadı'nda Marmaris Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı. Çal Garası, taraftar desteğiyle çıktığı maçta geriye düşmesine rağmen oyundan kopmayarak puan aldı.

maçta goller ve kritik anlar:

Karşılaşmanın 21. dakikasında konuk ekip adına Şahin Atakan Çevik fileleri havalandırdı ve ilk yarı 1-0 Marmaris üstünlüğüyle sona erdi. Ev sahibi ekip ilk yarıda geriye düşmesine rağmen maç içinde pozisyonlar üretmeye devam etti.

İkinci yarıya daha etkili başlayan Çal Belediyespor, baskısını artırdı ve aradığı golü 62. dakikada Şeref Can Özdemir ile buldu. Beraberlik golünden sonra her iki takım da skoru değiştirecek fırsatlar aradı; ancak kalan dakikalarda gol olmayınca mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı ve iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.

başkanın değerlendirmesi:

Maçın ardından Kulüp Başkanı Ümit Barış Kuzu oyuncuları ve taraftarlara övgüde bulundu. Başkan Kuzu, 'Sahada son düdüğe kadar mücadele eden futbolcularımızı yürekten kutluyorum. İlk yarıda geriye düşmemize rağmen ikinci yarıda ortaya koyduğumuz oyun, mücadele azmimiz ve beraberlik golümüz bizleri memnun etti. Galibiyeti çok istedik ancak futbolun içinde bu sonuçlar da var. Takımımıza güveniyoruz. Eksiklerimizi değerlendirerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da destekleri için teşekkür ediyorum. Çal Garası olarak yolumuza aynı inanç ve kararlılıkla devam edeceğiz,' dedi.

Sonuç olarak Çal Belediyespor'un ikinci yarıdaki performansı ve maç içindeki mücadeleci kimliği, takım için geleceğe yönelik olumlu sinyaller verdi. Teknik ekip, tespit edilen eksikler üzerinde yoğunlaşarak sonraki haftalara hazırlanmaya devam edecek.

PROFESYONELLİĞE GEÇİŞ LİGİ’NDE DENİZLİ’Yİ TEMSİL EDEN ÇAL BELEDİYESPOR, MARMARİS BELEDİYESPOR’U...

PROFESYONELLİĞE GEÇİŞ LİGİ’NDE DENİZLİ’Yİ TEMSİL EDEN ÇAL BELEDİYESPOR, MARMARİS BELEDİYESPOR’U KONUK ETTİ. İLK YARIYI 1-0 GERİDE KAPATAN ÇAL GARASI, İKİNCİ YARIDA BULDUĞU GOLLE SKORU 1-1’E GETİRDİ. MÜCADELEDE KAZANAN ÇIKMADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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