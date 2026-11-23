şampiyonada çal belediyespor’un performansı:

Manisa’da düzenlenen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü İllerarası Kick Boks Şampiyonası'na Çal Belediyespor Kick Boks Takımı, toplam 11 sporcu ile katıldı. Takım, katıldığı tüm müsabakalarda galip gelerek 11’de 11’lik kusursuz bir performans sergiledi.

madalya ve kupa bilançosu:

Çallı sporcular turnuvayı 3 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya ile tamamladı; bu sonuçlarla takım toplam 11 derece ve 2 kupa kazanmış oldu. Sporcular farklı ağırlık ve yaş kategorilerinde yer alarak takım için önemli puanlar topladı.

belediye başkanından kutlama:

Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan, sporcuları tebrik ederek şunları söyledi: "Manisa’da düzenlenen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü İllerarası Kick Boks Şampiyonası’na 11 sporcuyla katılan Çal Belediyesporumuz önemli bir başarıya imza attı. Sporcularımız 3 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı. Toplam 11 madalya ve 2 kupa ile şampiyonayı tamamlayan gençlerimiz örnek bir başarıya imza attı. Katıldıkları tüm müsabakalarda başarı elde ederek 11’de 11 yapan sporcularımızı ve antrenörlerimizi yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Çal’ın gururu sporcularımızla gurur duyuyoruz"

Kulüp yetkilileri ve antrenörler, elde edilen başarının düzenli antrenman, stratejik hazırlık ve takım disiplininin bir sonucu olduğunu belirtti. İlçe camiası ve sporseverler, genç sporcuların gösterdiği performansı memnuniyetle karşıladı; gelecek organizasyonlar için beklenti yükseldi.

ÇAL BELEDİYESPOR KİCK BOKS TAKIMI, KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ İLLERARASI KİCK BOKS ŞAMPİYONASINDAKİ TÜM MÜSABAKALARI KAZANARAK 11’DE 11 YAPTI.