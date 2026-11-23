Nürnberg heyetinin ziyareti:

Uludağ İçecek sponsorluğunda Türkiye’ye gelen FC Nürnberg heyeti, Bursaspor Kulübü yönetimiyle bir araya gelerek muhtemel iş birliklerini değerlendirdi. Toplantıda iki kulübün ve sponsorluk ortağının ilişkisinin güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişi öne çıktı.

Görüşmenin katılımcıları ve ana gündem:

FC Nürnberg Yönetim Kurulu Sözcüsü Niels Rossow liderliğindeki ekip, Bursaspor Başkanı Enes Çelik ile görüştü. Bursaspor Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra toplantıda Uludağ İçecek Koordinatörü Levent Kızıl ve Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kızıl da hazır bulundu. Görüşme boyunca geleceğe dönük iş birlikleri için fikir alışverişi yapıldı ve ziyaretin sonunda karşılıklı forma takdimi gerçekleştirildi.

Maç izlenimi ve temasların devamı:

Heyet, 1. Lig’in 15. haftasında oynanan karşılaşmada Bursaspor’un Sivasspor’u 2-0 mağlup ettiği maçı tribünden takip etti. Tribün gözlemleri ve saha atmosferi, tarafların ileride atılabilecek adımlar hakkında ortak değerlendirmeler yapmasına zemin hazırladı. Kulüplerin ve sponsorluk ortağının temsilcileri, temasların sürmesi yönünde mutabakata vardı.

FC NÜRNBERG YÖNETİM KURULU SÖZCÜSÜ NİELS ROSSOW VE BERABERİNDEKİ HEYET, BURSASPOR BAŞKANI ENES ÇELİK'İ ZİYARET ETTİ. GÖRÜŞMEDE GELECEKTEKİ MUHTEMEL İŞ BİRLİKLERİNE İLİŞKİN FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU. ZİYARETTE BURSASPOR YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN YANI SIRA ULUDAĞ İÇECEK KOORDİNATÖRÜ LEVENT KIZIL VE ULUDAĞ İÇECEK YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER KIZIL DA HAZIR BULUNDU. GÖRÜŞMENİN SONUNDA KARŞILIKLI OLARAK FORMA HEDİYE EDİLDİ.