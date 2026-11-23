Karşıyaka'da yükseliş sürüyor

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, 13. hafta maçında Alanya 1221 karşısında aldığı galibiyetle önemli bir seriyi daha sürdürdü. İzmir ekibi, teknik direktör Zafer Uysal yönetiminde üst üste altıncı maçını kazanarak skoru güçlendirdi.

maç özeti:

Karşıyaka karşılaşmaya etkili başladı ve erken bir golle öne geçti. İlk yarıda skor avantajına rağmen takımda görülen rehavet ve beklenen oyun düzeyi yakalanamayınca Uysal, performanstan memnun olmadığını belirtti. İkinci yarıda ise oyuncuların gösterdiği özveri ve mücadele sonucunda maç ev sahibi lehine sonuçlandı.

6 maçlık galibiyet serisi ile birlikte, Uysal'ın göreve gelmesiyle başlayan yenilmezlik serisi de 9 maça yükseldi.

uysal'ın değerlendirmesi:

Maç sonrasında konuşan Zafer Uysal, "Golün ardından gereksiz bir rehavete kapıldığımızı söyleyebilirim. İlk yarıdaki oyunumuzdan memnun değilim, açıkçası göz dolduran bir performans ortaya koyamadık. İkinci yarıda ise tüm takımımızın gösterdiği özveri, mücadele ve kazanma isteğinden son derece memnunum. Kendi sahamızda puan kaybına tahammülümüz yoktu. Oyuncularımız da bu bilinçle mücadele ederek maçı çevirmeyi başardılar. Tüm takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Bu zorlu süreçte desteklerini her zaman hissettiğimiz kulüp başkanımıza ve yönetim kurulumuza, ayrıca bugün tribünleri doldurarak takımımızın yanında olan büyük taraftarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Özellikle ilk yarıda istediğimiz oyunu ortaya koyamamamıza rağmen takımımıza olan inançlarını kaybetmeden son düdüğe kadar desteklerini sürdürmeleri bizim için çok kıymetliydi. Bu birlik ve beraberlik en büyük gücümüz. İyi ki yanımızdalar. Artık önümüzdeki Uşak maçına odaklanmış durumdayız. Rakibimiz kim olursa olsun tüm takımlara gereken ciddiyet ve saygıyla yaklaşarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hedefimiz doğrultusunda mücadelemize devam edeceğiz"

Teknik ekip ve oyuncuların moralindeki yükseliş, önümüzdeki Uşak maçına yönelik beklentiyi artırırken, Karşıyaka'nın lig tablosundaki konumu ve hedefleri açısından bu seri kritik önem taşıyor.

KARŞIYAKA TEKNİK DİREKTÖRÜ ZAFER UYSAL