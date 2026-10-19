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Çal'da emniyet ekiplerinden trafikte ve dolandırıcılıkta bilinç çağrısı

Çal İlçe Emniyet Amirliği, vatandaşları trafikte hız ve kurallara dikkat etmeye, yatırım/kapora dolandırıcılığına karşı da temkinli olmaya çağırdı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 09:04

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Çal'da emniyet ekiplerinden trafikte ve dolandırıcılıkta bilinç çağrısı

Çal İlçe Emniyet Amirliği bilgilendirme çalışması yürüttü

Denizli'nin Çal ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, vatandaşların hem trafikte hem de günlük yaşamda karşılaşabilecekleri risklere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında ekipler, halka yönelik broşür dağıtımı yaparak önemli uyarılarda bulundu.

trafik güvenliğine vurgu:

Emniyet ekipleri, sürücülere ve yol kullanıcılarına trafik kurallarına uyulması ve hız sınırlarına dikkat edilmesi gerektiğini hatırlattı. Broşürlerde emniyetli sürüş, yayalara öncelik verilmesi ve riskli davranışlardan kaçınılmasının önemi anlatıldı. Ekipler, yaşanan kazaların azaltılması için vatandaşların sorumluluk almasının önemine dikkat çekti.

dolandırıcılığa karşı alınacak önlemler:

Çal İlçe Emniyet Amirliği, dolandırıcılık olaylarına karşı da kapsamlı uyarılarda bulundu. Yapılan bilgilendirmede kişisel bilgilerin ve doğrulama kodlarının başkalarıyla paylaşılmaması, şüpheli internet bağlantılarına tıklanmaması ve bilinmeyen kişilere ödeme veya kapora göndermeme konusunda temkinli olunması gerektiği vurgulandı. Özellikle yatırım ve kapora dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olunması ve tekliflerin doğruluğunun teyit edilmeden işlem yapılmaması istendi.

Çalışmanın amacı, vatandaşların hem trafikte hem de günlük hayatta karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlenmesini sağlamak ve şüpheli durumlarda temkinli davranma alışkanlığını yaygınlaştırmaktır. İlçe emniyetinin uyarıları, vatandaşları korumaya yönelik önleyici adımlar olarak öne çıkıyor.

ÇAL’DA POLİS EKİPLERİNDEN TRAFİK VE DOLANDIRICILIK UYARISI

ÇAL’DA POLİS EKİPLERİNDEN TRAFİK VE DOLANDIRICILIK UYARISI

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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