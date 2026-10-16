Çalıcuma köyünde yol standardı yükseldi: asfalt yama çalışmaları tamamlandı

Çalıcuma köyünde asfalt yama çalışmaları sona erdi

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Merkez ilçeye bağlı Çalıcuma köyünde yürütülen asfalt yama çalışmalarını tamamladı. Yapılan müdahaleyle yoldaki bozulmuş kesimler onarılarak sürücüler için daha güvenli ve konforlu bir ulaşım hedeflendi.

çalışmanın kapsamı:

Ekipler, köy içi ve bağlantı yollarındaki bozulan asfalt yüzeylerde yama uygulaması gerçekleştirdi. Bozulmuş noktalarda tamirat yapılarak, çukurların kapatılması ve yüzey düzgünlüğünün sağlanması gibi temel işlemler tamamlandı. Bu sayede yol yüzeyinden kaynaklanan sürüş riskleri azaltıldı.

izleme ve bakım planı:

Yetkililer, köy yollarındaki bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarının belirlenen program doğrultusunda devam edeceğini bildirdi. Yapılan çalışmaların ardından yol güvenliği ve ulaşım konforunun korunması için düzenli izleme ve planlı bakım uygulamalarının önemine dikkat çekildi.

Uygulanan asfalt yama çalışmaları, bölge sakinlerinin günlük ulaşımını kolaylaştırmayı ve olası hasarların büyümeden giderilmesini sağlamayı amaçlıyor. Yerel yolların sürekliliğini sağlamak üzere benzer çalışmaların diğer köy kesimlerinde de sürdürülmesi planlanıyor.

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİ, MERKEZ İLÇEYE BAĞLI ÇALICUMA KÖYÜ’NDE YÜRÜTÜLEN ASFALT YAMA ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI. ÇALIŞMALARLA YOL GÜVENLİĞİNİN VE ULAŞIM KONFORUNUN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR.