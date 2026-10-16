Çalışan annelere destek: Çine’ye 80 çocuk kapasiteli anaokulu kuruluyor

Çine’ye yeni anaokulu projesi hayata geçiyor

Çine ilçesinde, çalışan annelerin çocuklarına okul öncesi eğitim imkânı sunmak ve bakım yükünü hafifletmek amacıyla yeni bir anaokulu yapılacak. Proje, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çine Organize Sanayi Bölgesi arasında imzalanan bağış protokolü ile başlatıldı. Projenin yürütülmesinde Aydın Valisi Dr. Osman Varolun himayesi bulunuyor.

Protokol ve proje kapsamı:

Yapımı planlanan kurum dört derslikten oluşacak ve 80 çocuk kapasitesine sahip olacak. Anaokulu, ilçedeki okul öncesi eğitim altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor. Protokol tarafları, okulun fiziki yapısının yanı sıra eğitim-öğretim standartlarına uygun şekilde hizmet vermesine de önem verileceğini bildirdi.

Hedefler ve beklentiler:

Projenin temel amaçları arasında çocukların erken eğitimine katkı sağlamak ve özellikle çalışan kadınların iş yaşamındaki devamlılığını desteklemek yer alıyor. Yetkililer, anaokulunun hizmete girmesiyle ailelerin çocuk bakımı konusunda yaşadığı güçlüklerin azalacağını ve ilçenin eğitim olanaklarının çeşitleneceğini belirtti. Projenin Aydın, çocuklar ve aileler için hayırlı olmasını dilediği ifade edildi.

AYDIN’IN ÇİNE İLÇESİNDE HAYATA GEÇİRİLECEK 4 DERSLİKLİ VE 80 ÇOCUK KAPASİTELİ ANAOKULU İÇİN ÇİNE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İLE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA BAĞIŞ PROTOKOLÜ İMZALANDI.