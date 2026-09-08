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Çalışan odaklı strateji uluslararası standartta tescillendi: Kazancı Holding ve Aksa Grup şirketleri

10 bini aşkın anonim geri bildirimle Kazancı Holding ve Aksa Grup şirketleri GPTW sertifikası alarak çalışan deneyiminde uluslararası kabul gördü.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 09:36

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Çalışan odaklı strateji uluslararası standartta tescillendi: Kazancı Holding ve Aksa Grup şirketleri

Great Place To Work sertifikası ile tescil:

Yapılan değerlendirme sonucunda 10 bini aşkın çalışanın doğrudan ve anonim geri bildirimleri temel alındı ve Kazancı Holding ile çatısı altında faaliyet gösteren Aksa Grup şirketleri Great Place To Work Sertifikası ile tescillendi. Süreç, çalışan deneyimi ve iş yeri kültürünü değerlendiren uluslararası standartlara göre yürütüldü.

Sertifikayı alan grup ve markalar:

Değerlendirmede öne çıkan birimler arasında Kazancı Holding, Aksa Doğalgaz, Aksa Enerji, Aksa Elektrik Dağıtım, Aksa Turizm ve Kasımpaşa Sportif yer aldı. Ayrıca holding bünyesindeki Cookshop Markalar Topluluğu ve bu topluluğun Cookshop, Magnolia Shop, Arka Bahçe, Not a Burger, Cookbox ve Rafinera gibi markaları da sertifikaya dâhil edildi.

Cookshop markalarının perakendedeki başarısı:

Cookshop Markalar Topluluğu, Great Place To Work değerlendirmesinde perakende sektöründe çalışanları tarafından en iyi iş yerleri arasında gösterilerek ayrı bir başarı kaydetti. Bu sonuç, grup içindeki hizmet ve perakende alanlarındaki uygulamaların çalışanlar nezdinde karşılık bulduğunu gösteriyor.

Çalışan deneyimine yönelik uygulamalar:

Holding, çalışan deneyimini düzenli bağlılık araştırmaları ve çeşitli geri bildirim mekanizmalarıyla takip ediyor. Elde edilen veriler şirket ve fonksiyon bazında analiz ediliyor, belirlenen gelişim alanlarına yönelik aksiyon planları hazırlanıyor. Eğitim ve gelişim programları, performans ve kariyer yönetimi süreçleri ile iç iletişim çalışmalarına ağırlık veriliyor.

Ayrıca, çalışan ihtiyaçları ve piyasa koşullarına göre geliştirilen yan haklar ve esneklik uygulamaları da bu bütüncül yaklaşıma dâhil. Holding, bu uygulamaların grubun insan ve kültür stratejisinin temelini oluşturduğunu belirtiyor.

Sürekli iyileştirme ve gelecek hedefleri:

Kazancı Holding, Great Place To Work değerlendirme sürecinden elde edilen içgörüleri insan ve kültür uygulamalarını geliştirmek için kullanmaya devam edeceklerini açıkladı. Grup, çalışanlarına daha iyi bir iş yeri deneyimi sunmayı hedefleyerek belirlenen aksiyonları kararlılıkla uygulamaya koyuyor ve süreçleri düzenli olarak izlemeyi sürdürecek.

10 BİNİ AŞKIN ÇALIŞANIN DOĞRUDAN VE ANONİM GERİ BİLDİRİMLERİNE DAYANAN KAPSAMLI DEĞERLENDİRME...

10 BİNİ AŞKIN ÇALIŞANIN DOĞRUDAN VE ANONİM GERİ BİLDİRİMLERİNE DAYANAN KAPSAMLI DEĞERLENDİRME SONUCUNDA KAZANCI HOLDİNG VE ÇATISI ALTINDA FAALİYET GÖSTEREN AKSA GRUP ŞİRKETLERİ'NİN ÇALIŞANLARINA SUNDUĞU ŞARTLARIN ULUSLARARASI STANDARTLARDA KABUL GÖRDÜĞÜ TESCİLLENDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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