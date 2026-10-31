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Erciş'in tescilli lahanasında hasat dönemi: ata tohumu ve büyük baş verim öne çıkıyor

Coğrafi tescilli Erciş lahanasının hasadı başladı. 500 çiftçinin yaklaşık bin 700 dekarda yetiştirdiği büyük lahanalar pazar ve turşu fabrikalarına gidiyor.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 10:05

GÜNCELLEME: 31 Ekim 2026 - 10:16

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Erciş'in tescilli lahanasında hasat dönemi: ata tohumu ve büyük baş verim öne çıkıyor

hasat başladı, üretim yaygınlaşıyor

Coğrafi tescil işaretiyle korunan Erciş lahanasının hasadı ilçede başladı. Bölge üretiminin sembolü haline gelen lahana, hem büyüklüğü hem de lezzetiyle dikkat çekiyor. İlçede yaklaşık 500 çiftçi tarafından işlenen alanın büyüklüğü ise yaklaşıktır bin 700 dekar olarak bildirildi.

Üreticiler; tohumdan hasada, saklamadan tüketime kadar süreci uzun yıllardır aktarılan yöntemlerle sürdürüyor. Lahananın ekimi genellikle Haziran ayında yapılırken, hasadı Ekim ayında tamamlanıyor ve yılın diğer dönemlerinde de satışa sunuluyor.

pazar talebi ve kullanım alanları:

Erciş'te üretilen lahanalar geniş ölçekte çevre illere gönderiliyor. Van, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Tatvan, Muradiye ve Çaldıran gibi bölgelere gönderilen ürünler, aynı zamanda Diyarbakır gibi daha uzak pazarlarda da talep görüyor. Lahananın başta sarması ve turşusu olmak üzere ev ve ticari kullanım alanlarında rağbet gördüğü belirtiliyor. Ürünün tanesi 100 TL fiyatla alıcı bulabiliyor.

geleneksel tohum ve aile üretimi:

Üreticilerden Samet Kızılkaya, ailesinin nesillerdir lahana yetiştirdiğini ifade ediyor. Samet Kızılkaya, 'Lahana işiyle uğraşıyoruz. Erciş’in ileri gelen çiftçilerinden biriyiz, tohumumuz ata tohumudur. Dededen babadan kalma. Dedem lahana işi yapardı, dedemden babama, babamdan da bana kaldı' diyerek aile mirasına vurgu yaptı. Babası Metin Kızılkaya'nın ilçenin en büyük lahanacılarından biri olduğu da üretim hikâyesinin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

Erciş lahanasının coğrafi tescili, üreticilere bölgesel bir marka değeri kazandırıyor ve ürünün güçlenmesine katkı sağlıyor. Bu durum hem çiftçilerin gelir kaynaklarını çeşitlendiriyor hem de bölge ekonomisine pozitif etki yapıyor.

COĞRAFİ TESCİL İŞARETLİ ERCİŞ LAHANASININ HASADINA BAŞLANDI.

COĞRAFİ TESCİL İŞARETLİ ERCİŞ LAHANASININ HASADINA BAŞLANDI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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