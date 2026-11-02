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Çam Dağı'nda sonbahar renkleri sisle sinema sahnesi oluşturdu

Sakarya'nın Hendek ile Kocaali arasındaki 900 rakımlı Çam Dağı, sarı, yeşil ve kızılın sisle birleştiği eşsiz sonbahar manzarasını dronla belgeledi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 10:24

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EDİTÖR: Aslı Han

Çam Dağı'nda sonbahar renkleri sisle sinema sahnesi oluşturdu

Çam Dağı'nda sonbaharın öne çıkan renkleri:

Sakarya'nın sınırında yer alan 900 rakımlı Çam Dağı, sonbaharın gelişini sarı, yeşil ve kızıl tonlarının ağırlıkta olduğu bir renk geçidine dönüştürdü. Bölgedeki ormanlık alanlara çöken sis tabakası, ağaçların canlı renklerini yumuşatarak fotoğraf karelerinde sinematik bir derinlik oluşturdu. Bu görünüm, ziyaretçilere doğrudan bir film platosundaymış hissi veriyor.

Yol güzergâhları, görüntünün farklı açılardan izlenmesine olanak sağlıyor; hem araçla yapılan yolculuklar hem de kısa yürüyüşlerle panoramik manzaralar yakalanabiliyor. Bölgenin doğası, sakin bir sonbahar atmosferi arayanlara sessiz ve etkileyici anlar sunuyor.

Doğaseverler ve fotoğrafçılar için çekim merkezi:

Doğa tutkunlarının ve amatör ya da profesyonel fotoğrafçıların ilgisini çeken alan, sisin yoğunlaştığı sabah saatlerinde özellikle etkileyici görüntüler veriyor. Bölgedeki renk cümbüşü, dron ile havadan çekilen karelerle daha da dramatik bir hal alıyor ve sosyal medyada paylaşıma uygun sahneler oluşturuyor.

Çam Dağı, dört mevsim değişen güzellikleriyle biliniyor; sonbahar ise bölgenin en dikkat çeken dönemlerinden biri. Sisle birleşen renkler, burayı sadece yerel ziyaretçiler için değil, kısa fotoğraf kaçamakları yapmak isteyenler için de cazip kılıyor.

Film platosunu aratmayan manzara: Sonbahar güzelliği Çam Dağı&#039;nı sardı

Film platosunu aratmayan manzara: Sonbahar güzelliği Çam Dağı'nı sardı

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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