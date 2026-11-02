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Çam Dağı'nda sonbahar: sisin ve renklerin buluştuğu manzara

Sakarya'nın Hendek ile Kocaali ilçeleri arasındaki 900 rakımlı Çam Dağı, sonbaharda sisin içinde yeşil, sarı ve kızıl tonlarının oluşturduğu etkileyici bir görsel sunuyor.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 10:46

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EDİTÖR: Aslı Han

Çam Dağı'nda sonbahar: sisin ve renklerin buluştuğu manzara

Sonbaharın renk paleti:

Sakarya’nın Hendek ile Kocaali ilçeleri arasında yer alan, dört mevsim farklı güzellikleriyle bilinen 900 rakımlı Çam Dağı, sonbaharın gelişiyle birlikte yoğun bir renk değişimine sahne oluyor. Ormanlık alanlarda yeşil, sarı ve kızılın farklı tonları bir araya gelerek doğada zengin bir palet oluşturuyor. Bu renk geçişleri, bölgeyi ziyaret edenlere adeta bir tabloya bakıyormuş hissi veriyor.

Sisle şekillenen atmosfer:

Renklerin üzerine çöken sis tabakası, Çam Dağı’na film platosunu andıran bir hava kazandırıyor. Sis, ağaçların ve vadi şeklindeki yapının çizgilerini yumuşatırken, manzaraya derinlik ve dramatik bir estetik ekliyor. Doğal ışıkla birleşen bu görüntüler, basit bir yürüyüşü bile izlenmeye değer bir deneyime dönüştürüyor.

Dron kareleri ve ilgi odağı:

Bölge, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor; dron ile kaydedilen görüntüler bu sonbahar zenginliğini havadan bütünlüklü biçimde gösteriyor. Ziyaretçiler için sunduğu görsel çeşitlilik ve sessiz atmosfer, Çam Dağı’nı sonbaharın en etkileyici doğal alanlarından biri haline getiriyor.

Çam Dağı’ndaki bu görsel şölen, hem kısa geziler hem de fotoğraf çalışmaları için ideal bir arka plan oluşturuyor. Sis ile renklerin buluştuğu bu dönem, bölgenin dört mevsimlik cazibesine yeni bir boyut katıyor.

SAKARYA&#039;NIN HENDEK İLE KOCAALİ İLÇELERİ ARASINDA YER ALAN, DÖRT MEVSİM FARKLI GÜZELLİKLERİYLE...

SAKARYA'NIN HENDEK İLE KOCAALİ İLÇELERİ ARASINDA YER ALAN, DÖRT MEVSİM FARKLI GÜZELLİKLERİYLE BİLİNEN 900 RAKIMLI ÇAM DAĞI, SONBAHARIN GELİŞİYLE BİRLİKTE RENK CÜMBÜŞÜNE DÖNÜŞTÜ. YEŞİL, SARI VE KIZIL TONLARININ HAKİM OLDUĞU ORMANLIK ALANLARA ÇÖKEN SİS TABAKASI, BÖLGEYİ FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN BİR ATMOSFERE BÜRÜDÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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