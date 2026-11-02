çameli'de ceviz hasadı sonrası kurutma: seralar, vantilatörler ve 91 yaşında bir üretici

Çameli'de hasat ve kurutma süreci:

Denizli'nin Çameli ilçesi Kolak Mahallesi'nde ceviz üreticileri yılın en yoğun dönemini geride bırakırken, işin en hassas aşaması olan kurutma süreci başladı. Erkeklerin uzun sırıklarla dalları çırptığı, kadınların yere düşen cevizleri topladığı hasat safhasının ardından, dalından indirilen cevizler yeşil kabuğundan ayrılarak kurutma alanına aktarılıyor. Üreticiler hem değişen hava şartlarıyla hem de yaban hayatıyla zamana karşı yarışıyor; cevizler kurutulma aşamasında küflenmemesi için günde 3 ile 6 defa kontrol ediliyor.

Seralarda vantilatörlü kurutma çözümü:

İlkbahar ve yaz aylarında meyve ve sebze yetiştirilen seralar, sonbaharda ceviz kurutma alanına dönüştürülüyor. Üreticiler, seralara kurdukları tel sergiler ve vantilatörlü hava sistemleriyle örtü altı uygulamaları hayata geçirerek rekolteyi yüzde 15 artırdıklarını belirtiyor. Kolak Mahallesi Muhtarı Yılmaz Nebiçavuşoğlu uygulamayı özetleyerek, "Bu sene mahallemizde ceviz üretimi çok güzel. Bir bölümünü dolu almasına rağmen hasılat geçen yıla göre yüzde 15 daha farklı. Çameli ilçesinde ceviz üretiminde 3’üncü sırada Kolak Mahallemiz var. Yıldan yıla bu daha çok artıyor. İleride Çameli genelinde birinci gelmese de ikinci sırayı alacağız inşallah. Tabii ki geçen sene tam kurutma zamanımızda yağışlarımızın bol olmasına rağmen kurutmada biraz mahallemiz olaraktan çok sıkıntılar çektik. Bu sene değişik yöntemler ürettik. En verimli kurutma sistemi tel üzerinde veya örtü altı oldu. Hava kapalı veya yağış olduğu zamanlarda örtü altında vantilatörümüz var. O hava veriyor, böylelikle kurutma daha güzel oluyor" dedi.

Bahçe bakımı ve gelecek yılı koruma önlemleri:

Üreticiler hasadın sadece bugünü etkilemediğinin farkında; ağaç bakımı, sürümler, damlama sulama, gübreleme ve zamanında ilaçlama gibi işlemler titizlikle yürütülüyor. üretici Abdi Adak bu hassasiyeti şu sözlerle vurguladı: "İlk önce ilkbaharda araların sürümleriyle, ondan sonra damlama borularının çekmesi, sulama zamanı, gübre, diğer takviye ürünleri ceviz ağaçlarına veriyoruz. Aynı çocuk bakar gibi. Eski usul değil; 'dik, sonra olsun ceviz, kaldır'. Yok. Burada çok titizlikle takip edilmesi ve zamanında ilaçların, gübrelerin verilmesi gerekiyor. Şu anda cevizin artık son hasat dönemi. Artık burada cevizleri topluyoruz. Çırparken dikkat etmemiz gereken hususlar var. Rastgele elimizdeki çırpıyı vurmuyoruz. Çünkü vurursak bir tane filizin kopması demek seneye ceviz gözlerini öldürmek demektir. Cevizleri kurutamazsan içi bozuluyor. Geçen yıl benim başıma geldi. Çok dikkat etmek gerekiyor. Bir yıllık ürün heba olabiliyor."

Hasadın saha uygulamalarını anlatan Fatma Nebiçavuşoğlu, süreci, "Önce erkekler uzun sırıklarla çırpıyor. Ondan sonra biz de yere dökülenleri topluyoruz. Böyle aralarında yeşil olanlar oluyor. Bunları biz ceviz soyma makinesine veriyoruz. Önce soyuyoruz, sonra seriyoruz. Kuruyunca müşterilerimize veriyoruz" sözleriyle aktarıyor. Üreticiler seralarını sebze yetiştiriciliğinden kurutma alanına çevirerek günlük 3-5 sefer karıştırma ile nem kontrolü sağlıyor.

Piyasa konusunda belirsizlik sürüyor; belediyenin açıkladığı 300 TL fiyat bilgisinin olduğunu söyleyen üreticiler, piyasanın dalgalı olduğunu ve kesin bir fiyat beklentilerinin bulunmadığını ifade ediyor.

Hasadın sembol isimlerinden biri ise 91 yaşındaki Zeynep Akkuş. İlerleyen yaşına rağmen bahçede çalışmaya devam eden Akkuş, duygularını "91 yaşındayım ceviz topluyorum. İyi, Allah’a çok şükür bugünleri de görüyoruz. Yine Allah’ım gösteriyor cevizimizi gösteriyor. Yine buna çok şükür, dua ediyorsun. Chandler var, ondan sonra irisi var, ufağı var, çeşit çeşit. Toplaması da güzel oluyor. Şıkır şıkır toplanıyor, yemesi de güzel, toplaması da güzel." sözleriyle dile getiriyor.

DENİZLİ’DE TARIM ÜRETİM MERKEZLERİNDEN BİRİ ÇAMELİ İLÇESİNDE CEVİZ ÜRETİCİLERİ YILIN EN HAREKETLİ VE KRİTİK DÖNEMİNİ YAŞIYOR. HUMMALI HASAT MESAİSİNDE CEVİZİN SON AŞAMASI OLAN KURUTMA SÜRECİ ÇOK DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE İLERLETİLİYOR.