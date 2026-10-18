Çameli'nin lezzet yolculuğu TGRT Haber ekranında geniş yer buluyor

Çameli'nin gastronomi tanıtımı

Denizli'nin Çameli ilçesi, yöresel ürünleri ve kültürel mirasını ulusal ölçekte tanıtacak bir programa ev sahipliği yapıyor. Teoman Ege ile Lezzetin İzinde adlı program TGRT Haber'de yayımlanacak bölümüyle ilçenin mutfak zenginliğini, üretim pratiklerini ve toplumsal dinamiklerini ekrana taşıyacak. Yayın, leğen böreğinden Çameli alabalığına, kadın kooperatiflerinin üretiminden geleneksel müzik ve oyunlara kadar geniş bir yelpazeyi izleyiciye sunmayı hedefliyor.

Program ve katılımcılar:

Çekimler kapsamında Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ile gastronomi kültürü üzerine bir söyleşi gerçekleştirildi. Programda yer alan etkinlikler arasında Leğen Böreği Yarışması, Elmalı Kadın Kooperatifi tanıtımı ve ilçenin önde gelen değerlerinden Çameli alabalığı bulunuyor. Çameli Alabalık Üreticileri Birliği Başkanı Fatih Maden ise alabalık üretiminin süreçleri ile ilçenin ekonomisine sağladığı katkılar hakkında bilgiler paylaştı.

Sürdürülebilirlik ve yerel değerlerin korunması:

Program, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde yerel ve sürdürülebilir gıdaya erişim, kültürel mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılması ve coğrafi işaretli ürünlerin teşvik edilmesi hedeflerine dikkat çekiyor. Yerel üreticilerin ve kooperatiflerin görünür kılınması, hem ekonomik hem de kültürel sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı amaçlıyor.

Başkan Cengiz Arslan, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek şu ifadeleri paylaştı: ’Jüri üyelerimiz Pamukkale Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Bertan, Belediye Meclis Üyemiz Sevtap Akkan, Araştırmacı Gazeteci Bülent Öztürk ve Çameli Alabalık Üreticileri Birliği Başkanı Fatih Maden’e; Üç Telli Bağlama Ustası Muhammet Koç’a, Masıt Kırığı Oyun Ekibi’nden Zeki Akyol ve Eser Erten’e, yarışmacılarımız Fatma Kaplan ve Fatma Sönmez’e ve Çameli Elmalı Kadın Kooperatifi Başkanı Firdevs Eriş’e katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Çameli’nin eşsiz lezzetlerini, kültürünü ve üretim değerlerini ekranlara taşıyan ’Teoman Ege ile Lezzetin İzinde’ programı, 8 Kasım Pazar günü saat 11.15’te TGRT Haber kanalında yayınlanacak. Tüm vatandaşlarımızı bu güzel programı izlemeye davet ediyoruz.’

İzleyiciler program aracılığıyla Çameli'nin hem tatlarını hem de üretim süreçlerini tanıma fırsatı bulacak; bölgenin gastronomi kimliğinin korunması ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlanması bekleniyor.

DENİZLİ’NİN ÇAMELİ İLÇESİNİN YÖRESEL LEZZETLERİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİ, "TEOMAN EGE İLE LEZZETİN İZİNDE" PROGRAMIYLA TGRT HABER EKRANLARINDA TANITILACAK.