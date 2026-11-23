Isparta'da yeni sezon açılışı:

Isparta Belediyesi Şehir Tiyatroları, yeni sezonun ilk gösterisini Lavanta Salonunda çocuklara ve ailelere sundu. Geçen yıl Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda kurulan şehir tiyatroları, bu sezonda da düzenli programını sürdürdüğünü gösterdi. Açılış oyunu salonu dolduran izleyicilerden tam not aldı ve gösteri küçük izleyicilerin yanı sıra yetişkinlerden de ilgi gördü.

oyunun kaynağı ve sahne yorumu:

Oyun, Hans Christian Andersen’in klasik masalı üzerine kurulu. Metni ve yönetimi Tolgahan Ermegen tarafından yapılan sahneleme, gösterişli kıyafetlere düşkün bir kral ve onun etrafında gelişen mizahi olayları sahneye taşıdı. Hikâye, yalnızca akıllı insanların görebileceği iddia edilen bir kumaşla ilgili komik yanlış anlamalar üzerinden ilerlerken; sahnede kahkaha, müzik ve dans unsurları ön planda tutuldu. Sahneleme, çocuklara dürüstlük, cesaret ve sorgulama temalarını hem eğlenceli hem de öğretici bir dille aktarmayı hedefledi.

seyirci izlenimleri:

Oyun sonrası salonu dolduran vatandaşlar ve çocuklar düşüncelerini paylaştı. Vatandaşlardan bazıları, "Büyük olmamıza rağmen çok eğlendik. Çocuklar da çok eğlendi. Belediye Başkanımıza ve emek veren herkese çok teşekkür ederiz" diyerek memnuniyetlerini ifade etti.

Çocuklar da gösterim hakkında, "Oyun heyecanlı ve düşündürücüydü. Çok komik ve eğlenceliydi. Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz" sözleriyle duygularını aktardı. Hem yetişkinlerin hem de çocukların olumlu tepkileri, oyun seçiminin ve sahneleme biçiminin hedef kitleye uygun olduğunu gösterdi.

Isparta Belediyesi Şehir Tiyatroları, bu sezon farklı oyunlarla seyirciyle buluşmaya devam edecek; açılış gösterimi ise yeni sezonun umut verici başlangıcı olarak değerlendirildi.

ISPARTA BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI YENİ SEZONA "KRALIN GÖRÜNMEZ KIYAFETLERİ" İSİMLİ ÇOCUK OYUNUYLA PERDELERİNİ AÇTI. ISPARTA BELEDİYESİ KÜLTÜR MERKEZİ'NDEKİ TİYATRO GÖSTERİSİ HEM ÇOCUKLARDAN HEM DE VATANDAŞLARDAN TAM NOT ALDI.