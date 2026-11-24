Cami çevresinde park tartışması tutuklama ve şüphelinin pişmanlığı

Kocaeli İzmit'te, sabah namazı saatlerinde 22 Kasım günü Orhan Camisi çevresinde yaşanan park tartışması adliyeye taşındı. Olayda, camiye gelen bir vatandaşın aracını dubaların bulunduğu alana park etmesi üzerine başlayan gerilim, araç sahibinin boğazından tutularak tehdit edilmesiyle büyüdü. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

olayın gelişimi:

İddiaya göre, namaz kılmak için camiye gelen vatandaş aracını dubaların bulunduğu alana park etti. Aynı noktada mal indirmek isteyen şüpheli F.K., aracın yol geçişini engellediğini belirterek beklemek zorunda kaldı. Araç sahibi geri döndüğünde aralarında tartışma çıktı; şüpheli vatandaşın boğazına sarılıp hakaret ve tehditlerde bulundu. Olay sırasında şüphelinin dubaları yere fırlattığı ve cami imamına da hakaret ettiği bildirildi.

Görüntülerin sosyal medyaya yansıması ve olayın vatandaşlarca bildirilmesi üzerine polis ekipleri sevk edildi. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı ve hâkimlikçe tehdit, hakaret ve dini değerleri aşağılama suçlamalarıyla tutuklandı.

şüphelinin savunması ve pişmanlığı:

Tutuklanan F.K. ifadesinde, anne ve babasının cami yakınında ikamet ettiğini; olay günü kalp hastası babasını ziyaret etmek ve stor perde almak için bölgeye gittiğini anlattı. Bölgedeki trafik sıkışıklığı ve cami çevresinde araç parkının yol geçişini engellediğini ileri sürdü. Müştekinin ismini dosya kapsamında öğrendiğini belirten şüpheli, aracın yolun geçişini engellemesi üzerine plakasını anons ettirdiğini söyledi.

Tehdit içerikli sözleri ve fiziksel temasını kabul eden F.K., söz konusu davranışları sinirli olduğu için yaptığını, ancak müştekinin ibadetini engelleme amacı taşımadığını öne sürdü. İfadesinde "Ben de 5 vakit namaz kılan birisiyim" diyerek ibadete saygı duyduğunu belirtti ve görüntüleri izledikten sonra yaptıklarının yanlış olduğunu anladığını, müştekiden özür dilediğini ifade etti.

Şüpheli, müşteki ile uzlaştıklarını ve müştekinin hakkında şikayetçi olmadığını kaydetti; bir daha benzer olayın yaşanmayacağını beyan etti. Savunmasında darp kastı olmadığını, yalnızca yolun kapatılması nedeniyle sinirlendiğini tekrarladı.

değerlendirme ve sonuç:

Olay, bir ibadethane çevresinde yıllardır çözüm bulunamayan park ve trafik sorunlarının neden olduğu toplumsal gerilimin tekil bir örneği olarak ön plana çıktı. Yetkililerin ve yerel yönetimin bölgedeki park düzenlemeleri ve trafik akışını sağlamak amacıyla ne tür önlemler alacağı, benzer olayların tekrarlanmasını önlemede belirleyici olacak. Hukuki süreç ise devam ediyor; şüphelinin tutukluluğuna ilişkin karar ve dava sürecinde mahkeme kayıtları izlenecek.

KOCAELİ’DE NAMAZA GELEN VATANDAŞI DARBEDİP TEHDİT ETTİĞİ İÇİN TUTUKLANAN F.K.’NIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI. F.K., "BEN DE 5 VAKİT NAMAZ KILAN BİRİSİYİM. İNSANLARIN İBADETİNİ YAPMASI İLE HERHANGİ BİR PROBLEMİM OLMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR" DEDİ.