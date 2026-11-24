operasyon detayları

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen soruşturma kapsamında örgütlü şekilde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Soruşturma çerçevesinde daha önce 24 Ocak 2026 tarihinde Sancaktepe ilçesinde yapılan ara yakalamada 83 kilo 50 gram skunk ele geçirilmiş ve iki şüpheli tutuklanmıştı.

Soruşturmanın devamında, söz konusu olayla bağlantılı olduğu tespit edilen adreslere karşı bu sabah eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Yapılan baskınlarda aralarında örgüt lideri ve yardımcısının da bulunduğu 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

ele geçirilenler:

Operasyon kapsamında çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ile birlikte, 231 av tüfeği mermisi ele geçirildi. Daha önceki ara yakalamada ele geçen 83 kilo 50 gram skunk ve o dosyada tutuklanan iki şüpheli, yürütülen soruşturmanın temelini oluşturuyordu.

soruşturmanın seyri:

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen tahkikat çok yönlü olarak sürdürülüyor. Emniyet birimleri, yakalanan şüphelilerin ifadeleri ve deliller ışığında örgütün tedarik, imalat ve dağıtım ağını çözmeye yönelik adımlar atıyor. İlerleyen aşamalarda adli süreç ve soruşturma kapsamına ilişkin yeni açıklamalar yapılması bekleniyor.

Yetkililer, operasyonların planlı ve koordineli şekilde gerçekleştirildiğini, şüpheliler hakkında gerekli adli işlem ve soruşturmaların devam ettiğini belirtti.

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı