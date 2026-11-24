Gümrük hatlarında düzenlenen üç operasyonla 390 kilo uyuşturucuya el konuldu

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından Ağrı’nın Gürbulak ile Edirne’nin Hamzabeyli ve Kapıkule gümrük kapılarında yürütülen üç ayrı operasyonda, toplam 121,4 kilogram metamfetamin ve 269 kilo 88 gram esrar ele geçirilerek, sahada önemli bir darbe vuruldu. Operasyonlarda yakalanan uyuşturucu maddelerin toplamı detaylara göre 390 kilo 488 gram olarak kaydedildi.

operasyon detayları:

Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin risk analizi sonucu durdurduğu tanker cinsi araçta yapılan detaylı aramada, 121,4 kilogram metamfetamin ile 150,35 kilogram esrar olmak üzere toplam 271,75 kilogram uyuşturucu bulundu.

Hamzabeyli Gümrük Muhafaza ekipleri ise riskli görülen bir TIR’ı X-Ray tarama sistemine sevk etti; Narkotik Dedektör Köpeği ANTİ’nin tepkisi üzerine yapılan aramada araç içerisine zulalanmış 74,898 kilogram esrar ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekiplerinin Kapıkule sahasına giriş yapan bir TIR üzerinde gerçekleştirdiği incelemede, araç altı görüntüleme ve X-Ray taraması sonrası Narkotik Dedektör Köpeği SMOKE eşliğinde yapılan detaylı aramada 43,84 kilogram esrar bulundu.

bakanlığın açıklaması ve soruşturmalar:

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince toplum sağlığını tehdit eden ve özellikle gençlerimizi bağımlılık batağına çekmeye çalışan kaçakçılığın her türüyle mücadele edilmektedir. Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz, gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla zehir tacirlerine geçit vermemektedir." ifadelerine yer verildi. Olaylarla ilgili tahkikatların Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği bildirildi.

Gümrükler Muhafaza ekipleri üç ayrı operasyonla 390 kiloyu aşan uyuşturucu madde ele geçirdi