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Camide mahsur kalan imam ve cemaat gençlerin kayığıyla güvenli bölgeye taşındı

Akyazı'da Yağcılar Deresi taştı; yatsı namazı çıkışı camide mahsur kalan imam ve cemaati mahalle gençleri küçük kayıkla kurtardı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 10:41

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EDİTÖR: Aslı Han

Camide mahsur kalan imam ve cemaat gençlerin kayığıyla güvenli bölgeye taşındı

Olayın gelişimi:

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışların ardından Yağcılar Mahallesi'nden geçen Yağcılar Deresi taştı. Taşkın sonucu sokak ve yollar su altında kalarak su seviyesi yer yer diz boyu seviyelerine ulaştı ve mahallede hayat olumsuz etkilendi.

Camide mahsur kalanlar:

Yatsı namazı için mahalle camisine giden vatandaşlar ve cami imamı, ibadet sonrası dışarı çıktıklarında sokakların nehre döndüğünü gördü. Diz boyunu aşan sel suları nedeniyle camiden çıkamayan cemaat ve imam, evlerine ulaşmakta güçlük çekti.

Gençlerin müdahalesi:

Mahalledeki gençler, buldukları küçük bir kayık ile harekete geçti. Gençler, camide mahsur kalanları tek tek kayığa bindirerek güvenli alanlara ve bazılarını evlerine, bazılarını da mahalledeki çay ocağına ulaştırdı. Kurtarma anları cep telefonu kameralarına yansıdı ve taşkının boyutunu gözler önüne serdi.

Sakarya genelinde süren sağanak yağışların Akyazı'da da hayatı olumsuz etkilediği; mahalle sakinlerinin birlik ve dayanışma içinde hareket ederek risk altındaki vatandaşlara yardımcı olduğu görüldü.

Namaz sonrası camide mahsur kalan imam ve cemaat botla taşındı: O anlar kamerada

Namaz sonrası camide mahsur kalan imam ve cemaat botla taşındı: O anlar kamerada

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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