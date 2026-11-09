Kartepe'de küçük kahramanlar ormanın kalbini keşfetti

Ormanın kalbi Kartepe sahnesinde

Kartepe Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen Ormanın Kalbi adlı müzikli çocuk tiyatrosu, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde minik izleyiciler ve aileleriyle buluştu. Oyun, hem müzikli sahneleri hem de eğlenceli kurgusuyla dikkat çekti.

Oyunun kurgusu ve karakterlerin yolculuğu:

Oyun, farklı amaçlarla yola çıkan Şapkacı, Kırmızı Başlıklı Kız ve Korsan Kız'ın yollarını kaybedip gizemli bir ormanda karşılaşmaları etrafında şekillendi. Kahramanlar ormanın neden sessiz olduğunu araştırırken, bulundukları yerin ormanının kalbi olduğunu keşfettiler. Hikâye ilerledikçe Korsan Kız, uzun süredir aradığı gerçek hazinenin aslında ormanın kendisi olduğunu anladı.

Temalar, müzik ve izleyici etkileşimi:

Oyun boyunca çalınan müzikler ve neşeli sahneler, çocukların ilgisini canlı tuttu. Sahne dili doğanın korunması, dostluk ve dayanışma gibi mesajları öne çıkarırken, izleyiciler de bu temalara aktif tepki verdi. Ailelerin eşlik ettiği gösteride, küçük seyircilerin oyuna verdiği tepkiler ve kahkahalar salonu doldurdu.

Genel olarak Ormanın Kalbi, hem eğlence hem de eğitici içerik sunan bir yapımla Kartepe kültür programına renk kattı ve doğa bilincini oyun diliyle aktarmayı başardı.

KARTEPE BELEDİYESİNİN KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLEDİĞİ "ORMANIN KALBİ" ADLI MÜZİKLİ ÇOCUK TİYATROSU, MİNİK İZLEYİCİLERLE BULUŞTU.