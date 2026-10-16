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Can Dost rotasını açıkladı: Balıkesir'in ilçelerinde ücretsiz kedi sağlığı hizmeti

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Can Dost mobil tedavi aracı, 19 Ekim'den itibaren ilçelerde ücretsiz kedi sağlık taraması ve tedavi hizmeti sunacak.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 11:32

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EDİTÖR: Aslı Han

Can Dost rotasını açıkladı: Balıkesir'in ilçelerinde ücretsiz kedi sağlığı hizmeti

Balıkesir'in mobil kedi sağlığı hizmeti yola çıkıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sokaktaki canların sağlıklı ve güvenli koşullarda yaşaması için hayata geçirdiği çalışmaları sürdürüyor. Can Dost Yerinde Hayvan Bakım ve Tedavi Aracı, modern ve teknolojik donanımıyla kedilere yerinde müdahale ederek sağlık hizmeti veriyor. Araç, ilçelerde düzenli olarak dolaşarak ücretsiz bakım ve tedavi hizmeti sunuyor.

Hizmet içeriği:

Her gün farklı bir ilçede görev yapan ekipler, uzman veteriner hekimler eşliğinde kedilerin sağlık taramalarını ve gerekli tedavilerini gerçekleştiriyor. Programa dahil uygulamalar arasında parazit tedavileri, rutin kontroller ve temel tedavi hizmetleri yer alıyor; tüm işlemler modern ve steril koşullarda yapılıyor.

Ekim-Kasım-Aralık rotası:

19 Ekim'de Savaştepe Hükümet Meydanı'ndan yola çıkacak olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Can Dost Yerinde Hayvan Bakım ve Tedavi Aracı; 21 Ekim'de Bigadiç Pazar Yeri, 23 Ekim'de Sındırgı Cumhuriyet Meydanı'nda, 26 Ekim'de Kepsut Cumhuriyet Meydanı'nda ve 30 Ekim'de Dursunbey Kent Meydanı'nda olacak.

Can Dost Mobil Tedavi Aracı; 2 Kasım'da Balya Cumhuriyet Meydanı, 4 Kasım'da İvrindi Atatürk Meydanı, 5 Kasım'da Havran Belediye Binası önü, 9 Kasım'da Edremit Altınoluk Cumhuriyet Meydanı, 11 Kasım'da Burhaniye Cumhuriyet Meydanı, 13 Kasım'da Gömeç Cumhuriyet Meydanı ve 16 Kasım'da Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'nda hizmet verecek.

18 Kasım'da Susurluk Heykel Meydanı'nda patili dostların bakım ve tedavi çalışmalarını gerçekleştirecek araç; 20 Kasım'da Manyas Atatürk Meydanı, 23 Kasım'da Gönen Hükümet Meydanı, 25 Kasım'da Bandırma Cumhuriyet Meydanı, 27 Kasım'da Erdek Cumhuriyet Meydanı, 1 Aralık'ta Marmara Adası, 3 Aralık'ta Karesi Millet Bahçesi'nde ve 4 Aralık'ta Altıeylül Atatürk Parkı'nda olacak.

Program kapsamındaki günlerde vatandaşlar belirtilen noktalara başvurarak kediler için ücretsiz bakım ve tedavi hizmetlerinden yararlanabilecek.

CAN DOST’UN YENİ ROTASI BELLİ OLDU

CAN DOST’UN YENİ ROTASI BELLİ OLDU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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