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Can dostlara yeni başlangıç: Bursa'da 92 hayvana yuva

Bursa Büyükşehir ve Kent Konseyi'nin 3. Yuvalandırma Şenliği'nde 53 kedi ve 39 köpek olmak üzere toplam 92 can dostu sahiplendirildi.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 20:55

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Can dostlara yeni başlangıç: Bursa'da 92 hayvana yuva

Etkinlikten kısa bir bakış:

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Kent Konseyi iş birliğinde 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında düzenlenen 3. Yuvalandırma Şenliği, Merinos Parkı'nda gerçekleştirildi. Etkinlikte 53 kedi ve 39 köpek olmak üzere toplam 92 can dostu yeni yuvalarına kavuştu. Organizasyonun sloganı "Satın alma, yuvam ol!" şeklindeydi.

Programın içeriği ve katılımcılar:

Şenlikte atölyeler, konser, oyun alanları, söyleşi ve sergi gibi etkinlikler yer aldı. Programda Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, Bursa Kent Konseyi Başkanı Orhan Samast ile sivil toplum kuruluşları, hayvansever dernekleri ve ilçe belediyelerinin temsilcileri hazır bulundu. Etkinlik, sahiplendirmeyi teşvik ederken kamuoyunda farkındalık oluşturmayı hedefledi.

Belediyenin hedefleri ve sürdürülen çalışmalar:

Şahin Biba, etkinliklerin sayısını artırmayı amaçladıklarını vurgulayarak "Bu tür etkinlikleri şehrimizin farklı noktalarında da gerçekleştirmemiz gerekiyor. Buradaki en önemli amacımız, can dostlarımızın sahiplendirilmesini sağlamak ve sağlıksız şartlar yerine daha iyi, güvenli ve sağlıklı ortamlarda yaşamlarını sürdürebilmelerine katkı sunmak. Çünkü onlar bizlere emanet. Biz de bu emanete sahip çıkmaya ve can dostlarımız için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi, sahiplendirme çalışmalarıyla birlikte can dostlara yönelik bakım, rehabilitasyon hizmetleri ile barınakların imkan ve kapasitesini geliştirmeye devam ediyor. Amaç, daha nitelikli yaşam alanları oluşturarak daha fazla hayvanın sıcak bir yuvaya kavuşmasını sağlamak.

Sahiplenenlerin tepkileri:

Etkinlikten evlat edinen vatandaşlar, programın anlamlı ve etkili olduğunu belirterek memnuniyetlerini dile getirdi ve Şahin Biba'ya teşekkür etti. Şenlik, hem sahiplendirme hem de toplumda hayvan refahı bilincinin güçlendirilmesi açısından olumlu geri dönüşler aldı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, CAN DOSTLARIN YAŞAM KOŞULLARINI İYİLEŞTİRMEK VE SAHİPLENDİRMEYİ...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, CAN DOSTLARIN YAŞAM KOŞULLARINI İYİLEŞTİRMEK VE SAHİPLENDİRMEYİ TEŞVİK ETMEK AMACIYLA DÜZENLEDİĞİ YUVALANDIRMA ŞENLİĞİ'NDE 53 KEDİ VE 39 KÖPEK OLMAK ÜZERE TOPLAM 92 CAN DOSTUNU YENİ YUVALARINA KAVUŞTURARAK SAHİPLENDİRDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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