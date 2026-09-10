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Çanakkale boğazında mavi denizanası sürüsü balıkçıları endişelendirdi

Çanakkale Boğazı'nda Şehitler Abidesi ile Soğandere arasında yoğunlaşan mavi denizanası görüntüleri balıkçılar ve vatandaşlarda tedirginlik oluşturdu.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 10:18

GÜNCELLEME: 10 Eylül 2026 - 10:22

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EDİTÖR: Aslı Han

Çanakkale boğazında mavi denizanası sürüsü balıkçıları endişelendirdi

Çanakkale boğazında mavi denizanası gözlemi:

Çanakkale Boğazı'nda karşılaşılan yoğun mavi denizanası toplulukları, bölgeden geçen teknelerdeki kameralara yansıdı. 21 yıldır profesyonel olarak sportif amaçlı dalış yapan Çetin Ege Doğan ve bir arkadaşı, Şehitler Abidesi ile Soğandere mevkii arasında seyir halinde oldukları sırada çok sayıda mavi denizanası fark etti.

Doğan ve yanında bulunan arkadaşının su altı kamerasıyla kayda aldığı görüntüler, deniz yüzeyinde ve su altında görünen yoğun canlı grubunu belgeledi. O anlara ilişkin kareler hem teknede hem de kıyıdan izleyenlerde dikkat çekti.

görüntülerin kaynağı ve içerikleri:

Kayda alınan görüntülerde mavi denizanası yoğunluğu açıkça görülüyor; toplulukların bir arada hareket ettiği anlar hem su üstü hem de su altı perspektifinden kayıt altına alındı. Balıkçıların ve amatör kameraların elde ettiği bu görüntüler, sosyal alanda ve yerel çevrelerde paylaşılınca dikkat çekti.

vatandaş ve balıkçı tepkileri:

Görüntülerin paylaşılması, kıyı kesimindeki balıkçılar ile vatandaşlar arasında tedirginliğe yol açtı. Konuyla ilgili yetkili veya bilimsel bir kaynak haberde yer almasa da bölgeden gelen görsel kayıtlar yoğunluğun gözlemlenmesine olanak sağladı. Yetkililerin veya uzmanların açıklamaları olmadan, izleyenler kısa vadede dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

Olay, hem deniz yaşamının izlenmesi hem de kıyı kullanımına ilişkin dikkat gerektiren bir durum olduğunu gösteriyor; bölgedeki gelişmeler ve yetkili açıklamaları takip etmek önem taşıyor.

ÇANAKKALE&#039;E BOĞAZI&#039;NI İSTİLA EDEN MAVİ DENİZ ANALARI KAMERLARA BÖYLE YANISIDI.

ÇANAKKALE'E BOĞAZI'NI İSTİLA EDEN MAVİ DENİZ ANALARI KAMERLARA BÖYLE YANISIDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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