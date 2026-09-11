Çanakkale havalimanında yaz trafiği: ağustosta 10 bin 967 yolcu

Çanakkale havalimanının ağustos verileri:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Çanakkale Havalimanı'nın Ağustos ayına ilişkin uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Açıklamaya göre havalimanı Ağustos ayında toplam 10.967 yolcuya hizmet verdi ve iniş-kalkış yapan uçak trafiği 820 olarak kaydedildi.

yolcu ve uçak trafiği:

Aylık veriler, yaz döneminde bölgeye yönelik talebin sürdüğünü gösteriyor. Yılın ilk sekiz aylık bilançosunda ise toplam yolcu sayısı 82.098, uçak trafiği ise 4.746 seviyesine ulaştı; bu rakamlar havalimanının dönemsel hareketliliğini ortaya koyuyor.

yük trafiği:

Kargo, posta ve bagaj taşımacılığı kapsamında Ağustos ayında taşınan yük miktarı toplam 91 ton olarak raporlandı. Yılın 8 aylık toplam yük trafiği ise 694 ton oldu, bu da lojistik hareketliliğin yıllık bazda izlenmesine olanak sağlıyor.

Yayımlanan veriler, Çanakkale Havalimanı'nın bölgesel ulaşım ağındaki rolünü ve özellikle yaz aylarında artan yolcu hareketliliğini yansıtıyor.

ÇANAKKALE HAVALİMANI’NI AĞUSTOS AYINDA 10 BİN 967 YOLCU TERCİH ETTİ.