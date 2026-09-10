Fethiye’de sarp arazide başlayan orman yangını hava müdahalesiyle kontrol altına alındı

Fethiye'de sarp arazide çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Muğla'nın Fethiye ilçesi Nif Mahallesi sınırlarında, sarp arazide çıkan orman yangını ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. Yangın, ulaşımın güç olduğu bölgede kısa sürede müdahale gerektirdi.
Müdahale ve hava desteği:
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, kara ekipleriyle birlikte alevlere yoğun hava araçları desteğiyle müdahale etti. Sarp arazi nedeniyle hava operasyonları yangının hızla kontrol altına alınmasında belirleyici oldu.
Soğutma çalışmaları ve mevcut durum:
Yoğun müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgeden alınan bilgiye göre, sahada soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
FETHİYE’DEKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!