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Fethiye’de sarp arazide başlayan orman yangını hava müdahalesiyle kontrol altına alındı

Nif Mahallesi'nde sarp arazide çıkan orman yangını, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nün yoğun hava müdahalesiyle kontrol altına alındı; soğutma sürüyor.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 17:27

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EDİTÖR: Aslı Han

Fethiye’de sarp arazide başlayan orman yangını hava müdahalesiyle kontrol altına alındı

Fethiye'de sarp arazide çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Fethiye ilçesi Nif Mahallesi sınırlarında, sarp arazide çıkan orman yangını ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. Yangın, ulaşımın güç olduğu bölgede kısa sürede müdahale gerektirdi.

Müdahale ve hava desteği:

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, kara ekipleriyle birlikte alevlere yoğun hava araçları desteğiyle müdahale etti. Sarp arazi nedeniyle hava operasyonları yangının hızla kontrol altına alınmasında belirleyici oldu.

Soğutma çalışmaları ve mevcut durum:

Yoğun müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgeden alınan bilgiye göre, sahada soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

FETHİYE’DEKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

FETHİYE’DEKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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