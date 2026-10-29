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Çanakkale'de feribotlardaki gıda işletmelerine kapsamlı denetim

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Çanakkale merkez ve ilçelerde feribotlardaki gıda satış noktalarını hijyen, etiket ve soğuk zincir yönüyle denetledi.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 09:19

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EDİTÖR: Serkan Varol

Çanakkale'de feribotlardaki gıda işletmelerine kapsamlı denetim

Çanakkale'de feribotlardaki gıda işletmelerine kapsamlı denetim

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Çanakkale il merkezi ve ilçelerinde feribotlarda hizmet veren gıda satış işletmelerine yönelik denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerin temel hedefi, halk sağlığının korunması ve deniz seyahati yapan yolculara sunulan gıda ürünlerinde güvenilirlik sağlanması olarak belirtildi.

denetimde hangi unsurlar kontrol edildi:

Kontroller kapsamında gıda ürünlerinin son tüketim tarihleri, ürünlerin muhafaza şartları ve soğuk zincir uygulamaları titizlikle incelendi. Ayrıca işletme ve personel hijyeni, etiket bilgileri ve mevzuata uygunluk gibi unsurlar da kapsamlı biçimde değerlendirildi.

uygulama ve mevzuat denetimi:

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri, denetimler sırasında ilgili mevzuat çerçevesinde işletme kayıtlarını ve uygulamaları karşılaştırdı. Tespit edilen eksiklikler ve uyum konuları hakkında gerekli kontroller yapıldı ve mevzuata uygunluk esas alındı.

Denetimler, feribotlarda hizmet veren gıda satış noktalarının hijyen ve güvenilirlik standartlarına uygunluğunu sağlamaya yönelik olarak yürütüldü ve incelenen tüm unsurlar kayıt altına alındı.

ÇANAKKALE’DE DENİZ ARAÇLARINDA BULUNAN GIDA İŞLETMELERİNE İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE...

ÇANAKKALE’DE DENİZ ARAÇLARINDA BULUNAN GIDA İŞLETMELERİNE İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE GIDA DENETİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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