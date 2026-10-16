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Çanakkale'de jandarma operasyonunda 2 bin 572 sentetik ecza ele geçirildi

Ezine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda jandarma narkotik ekipleri 2 bin 572 sentetik ecza ele geçirdi; 1 şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 10:36

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Çanakkale'de jandarma operasyonunda 2 bin 572 sentetik ecza ele geçirildi

Çanakkale'de jandarma operasyonunda 2 bin 572 sentetik ecza ele geçirildi

Ezine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti ile uyuşturucu madde kullanımına ilişkin tespitler yapıldı.

operasyon ve arama:

Şüphelinin tespit edilen adresinde yapılan arama sonucunda 2 bin 572 sentetik ecza ele geçirildi. Yapılan arama ve deliller, kolluk kuvvetlerinin çalışmalarının sonucunda dosyaya dahil edildi.

adli süreç:

Uyuşturucuyla ilgili olarak yakalanan şüpheli, adli makamlara sevk edildi. Cumhuriyet savcılığının işlemleri sonrası şüpheli hakkında verilen karar ile 1 şüpheli tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma ve kovuşturma süreci devam ediyor.

ÇANAKKALE’DE JANDARMADA TARAFINDAN DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

ÇANAKKALE’DE JANDARMADA TARAFINDAN DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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