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Çanakkale'de KYK yurtlarında gıda güvenliği denetimi

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, merkez ve ilçelerde 11 KYK yurdunda eş zamanlı denetim gerçekleştirip yemekhanelerin hijyen, depolama ve soğuk zincirini kontrol etti.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 09:57

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Çanakkale'de KYK yurtlarında gıda güvenliği denetimi

Denetim kapsamı ve amaç:

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ile İlçe Müdürlükleri kontrol görevlileri tarafından Çanakkale merkez ve ilçelerinde eş zamanlı denetimler yapıldı. Denetimler öğrencilerin güvenilir gıdaya erişiminin sağlanması amacıyla 11 KYK yurdunda gerçekleştirildi.

Denetimde kontrol edilen unsurlar:

Kontrollerde gıdaların muhafaza ve depolama şartları, soğuk zincir şartları, ürünlerin son tüketim tarihleri, yemeklerin hazırlanması ve pişirilmesi süreçleri, servis şartları, personel hijyeni, işletme temizliği ve genel hijyen kuralları titizlikle incelendi.

İnceleme ve uygulama vurgusu:

Yemek üretim süreçleri yerinde incelenerek yemekhane, mutfak, depo ve servis alanlarında hijyen kurallarına uygun çalışma imkanlarının sağlanmasının önemi vurgulandı. Denetimlerde tespit edilen hususlara ilişkin işletmelere gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler yapıldı.

Resmi açıklama:

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından denetimlere dair yapılan açıklamada, "Toplum sağlığının korunması ve güvenilir gıdanın tüketiciye ulaştırılması, muhtemel gıda kaynaklı risklerin önlenmesi ve öğrencilerin sağlıklı beslenme şartlarının desteklenmesi amacıyla gıda işletmelerine yönelik resmi kontroller aralıksız devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Müdürlük, öğrenci yemekhanelerinde hijyen ve gıda güvenliğinin sağlanmasının öncelikli hedef olduğunu belirterek resmi kontrollerin sürdürüleceğini bildirdi.

ÇANAKKALE İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, KREDİ VE YURTLAR KURUMU (KYK) MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI YURT...

ÇANAKKALE İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, KREDİ VE YURTLAR KURUMU (KYK) MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI YURT YEMEKHANELERİNE EŞ ZAMANLI DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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