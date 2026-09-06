Çanakkale'de okula dönüş telaşı mahalle kırtasiyelerine hareket getirdi

okullar 14 eylül'de açılıyor:

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar 2026-2027 eğitim-öğretim yılına 14 Eylül itibarıyla başlayacak. Bu duyurunun ardından Çanakkale'de veliler, ellerindeki listelerle ve çocuklarıyla birlikte kırtasiye mağazalarına yöneldi. Şehrin yoğunluğu, okula dönüş hazırlıklarının erken başlamasıyla hissedilir biçimde arttı.

Veliler farklı yaş grupları için ayrı ihtiyaçlar listesiyle alışveriş yapıyor; anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin gereksinimleri sırayla tamamlanıyor. Erken dönemde yapılan alışverişler mağazalarda sezon hareketliliğini artırdı.

kırtasiye mağazalarının hazırlığı ve maliyetler:

Çanakkale'nin en büyük kırtasiye mağazası işletmecisi Burak Gün (35), hazırlıklarını 25 Temmuz'da tamamladıklarını belirtti ve okula dönüş kampanyalarının o tarihte başladığını aktardı. Gün, anaokulu için temel ihtiyaçların ortalama 2.500-3.000 TL arasında, ilkokul birinci sınıf düzeyinde ise ihtiyaçlara göre yaklaşık 1.000 TL tutarına ulaşabildiğini ifade etti.

Gün, çanta, matara, beslenme kabı gibi tercihlere bağlı olarak fiyatların kaliteye göre değiştiğini vurguladı. Mağazaların yıl boyunca ürünleri raflarında bulundurarak hizmet sunduğunu, sezonun ötesinde bir kırtasiye kültürünün var olduğunu dile getirdi.

kırtasiye kültürü, fiyat ve fatura uyarıları:

İşletmeci, kırtasiyelerin desteklenmesi gerektiğini; uzmanlar ve pedagogların da benzer görüş bildirdiğini söyledi. Zincir marketlerin ve bazı büyük satıcıların sezon döneminde kırtasiye ürünü adı altında farklı fiyat politikaları uygulayabildiklerine dikkat çekti ve tüketicilerin bilinçli tercih yapmasının önemini vurguladı.

Gün ayrıca fatura ve vergi konusuna değindi; kendi işletmelerinde fiş veya fatura düzenlemeden satış yapılamayacağını, nakitte fatura kesmeden indirim veren bazı firmaların bunun vergi ve kayıt dışılığa yol açtığını belirtti. Tüketicilerin ödeme yöntemi tercihlerinde ekstra indirim teklif eden uygulamalara şüpheyle yaklaşması gerektiğini söyledi ve bu konuda vatandaşlık ve sorumluluk bilinci çağrısında bulundu.

Çanakkale'deki kırtasiye hareketliliği, yılın ana eğitim alışveriş dönemini erkene çekse de veliler kalite, sağlık ve güvenlik kriterlerini ön planda tutarak satın alma kararlarını şekillendiriyor.

ÇANAKKALE’DE OKULLARIN BAŞLAMASINA SAYILI GÜNLER KALA VATANDAŞLAR KIRTASİYE ALIŞVERİŞİNE BAŞLADI.