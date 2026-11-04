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Yunusemre'de tasarruf temalı resimler geleceği renklendirdi

Yunusemre'de 'Tasarrufla Geleceği Renklendir' yarışmasına katılan öğrencilerin resimleri sergilendi, dereceye girenler Semih Balaban'dan ödül aldı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 16:16

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Yunusemre'de tasarruf temalı resimler geleceği renklendirdi

Sergi ve ödül töreni:

Yunusemre Belediyesi'nin 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü kapsamında düzenlediği "Tasarrufla Geleceği Renklendir" temalı resim yarışmasına katılan öğrencilerin eserleri, Yunusemre Belediyesi Ana Hizmet Binası giriş katında sergilendi. Sergiyi gezen Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kuyumcu ve MAYEB A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Balkan öğrencilerin çalışmalarını inceleyerek dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Törene aileler ve öğretmenler de katıldı; öğrencilerin mutluluğu tören boyunca dikkat çekti. Sergi, katılımcılardan yoğun ilgi gördü ve tasarruf bilincinin sanat yoluyla ele alındığı bir platform sundu.

Balaban'ın değerlendirmesi:

Belediye Başkanı Balaban, tasarrufun ve doğal kaynakları korumanın önemine değinerek şunları söyledi: "Çocuklarımızın tasarruf gibi önemli bir konuda düşüncelerini sanatla ifade etmesi bizleri çok mutlu ediyor. Bu eserler, onların hem hayal gücünü hem de geleceğe dair duyarlılığını ortaya koyuyor. Kaynaklarımızı korumak ve bilinçli tüketim alışkanlıklarını küçük yaşlarda kazandırmak hepimizin sorumluluğu. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi kutluyor, dereceye giren evlatlarımızı tebrik ediyorum. Yunusemre Belediyesi olarak çocuklarımızın sanatla ve çevre bilinciyle buluşmasını sağlayan çalışmalarımıza devam edeceğiz".

Dereceye giren öğrenciler:

Yarışmada ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde dereceye giren öğrenciler şu şekilde açıklandı:

İlkokul: Çağatay Uluçay İlkokulu, 4-H sınıfından Miray Doğan birinci; Kemal Pınar İlkokulu, 4-D sınıfından Mehmet Efe Taşkın ikinci; Türk Kızılayı İlkokulu, 2-F sınıfından Defne Avcı üçüncü.

Ortaokul: Bahçeşehir Koleji, 5-B sınıfından Umay Çekmen birinci; Bahçeşehir Koleji, 5-A sınıfından Duru Beşer ikinci; MY Kolej, 7-B sınıfından Zeynep Duru Kuşaklı üçüncü.

Lise: Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisesi, 11-E sınıfından Büşra Uysal birinci; Çukurova Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 11-Otomasyon sınıfından Defne Tombak ikinci; Manisa Sosyal Bilimler Lisesi, 9-A sınıfından Hafsa Rana Erkol üçüncü.

Etkinlik, Yunusemre Belediyesi'nin çocukları sanata yönlendirme ve tasarruf bilincini erken yaşta kazandırma hedefi doğrultusunda düzenlenen çalışmalardan biri olarak kayda geçti. Sergi ve ödül töreniyle ilgili olarak belediye yetkilileri benzer etkinlikleri sürdürmeyi planladıklarını belirtti.

YUNUSEMRE BELEDİYESİ’NİN 31 EKİM DÜNYA TASARRUF GÜNÜ KAPSAMINDA DÜZENLEDİĞİ &quot;TASARRUFLA GELECEĞİ...

YUNUSEMRE BELEDİYESİ’NİN 31 EKİM DÜNYA TASARRUF GÜNÜ KAPSAMINDA DÜZENLEDİĞİ "TASARRUFLA GELECEĞİ RENKLENDİR" RESİM YARIŞMASINA KATILAN ÖĞRENCİLERİN ESERLERİ SERGİLENDİ. YARIŞMADA DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLERİNİ YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANI SEMİH BALABAN’IN ELİNDEN ALDI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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