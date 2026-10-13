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Çanakkale'den Roma'ya organik tatlar köprü kurdu

Çanakkale'nin organik ürünleri FAO'nun 'Tohumdan Gıdaya' küresel sergisinde Roma'da tanıtıldı; proje ortakları ve Türkiye Büyükelçisi tadımda yer aldı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 09:23

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EDİTÖR: Emre Koç

Çanakkale'den Roma'ya organik tatlar köprü kurdu

Çanakkale standı Roma'da:

Çanakkale'nin organik tarımsal ürünleri, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün Küresel Sergisi "Tohumdan Gıdaya" etkinliğinde İtalya'nın başkenti Roma'da vitrine çıktı. Etkinlik, bölgesel üretimin uluslararası platformda tanıtılması amacıyla düzenlendi.

katılımcılar ve tadım:

Uluslararası gıda etkinliğine FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, Çanakkale proje koordinatörü Esra Türkyılmaz ile Çanakkale FAO proje paydaşları olan Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü adına İl Müdürü Ergün Demirhan ve Bölge Müdür Yardımcısı Halil Kısacık katıldı. Türkiye'nin İtalya Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ülke standını ziyaret ederek tadım etkinliğine katıldı.

yerel ürünlerin temsili:

Etkinlikte Ayvacık ilçesine bağlı Bektaş ve Şap, Bayramiç ilçesine bağlı Pıtıreli ile Çan ilçesine bağlı Kızılelma köylerinin ürünleri yer aldı ve bölgenin üretim çeşitliliği uluslararası ziyaretçilere sunuldu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GIDA VE TARIM ÖRGÜTÜ(FAO)&#039;NÜN KÜRESEL SERGİSİ &#039;TOHUMDAN GIDAYA&#039; ETKİNLİĞİNDE...

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GIDA VE TARIM ÖRGÜTÜ(FAO)'NÜN KÜRESEL SERGİSİ 'TOHUMDAN GIDAYA' ETKİNLİĞİNDE, ÇANAKKALE İLİNDE FAO İLE PROJE YAPAN KADIN KOOPERATİFLER VE İLİN ÜRÜNLERİ İTALYA'NIN BAŞKENTİ ROMA ŞEHRİNDE SERGİLENEREK TANITIMI YAPILDI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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