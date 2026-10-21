Çanakkale'nin küllerinden yeni ormanlar filizleniyor

Çanakkale'de yangın sonrası başlayan doğal canlanma

2025 yılında Çanakkale genelinde birçok yangın çıkarken, orman yangınlarının bilançosu ağır oldu. Yıl içinde çıkan 155 orman yangınında toplam 8 bin 477 hektar alan zarar gördü. Bu alanların bir kısmı, Güzelyalı gibi büyük yangınların etkili olduğu noktalarda yoğun tahribat yaşadı.

Güzelyalı'daki yangının etkisi ve yeniden ağaçlandırma:

Güzelyalı mevkiinde 24 saat süren bir yangının ardından yaklaşık 855 hektar alan etkilendi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangının ardından başlattıkları saha çalışmalarıyla tahrip olan arazilerin yeniden ağaçlandırılmasına öncelik verdi. Müdürlük tarafından yürütülen çalışmalarda toprak hazırlığı, fidan dikimi ve erozyon kontrol önlemleri üst sıralarda yer aldı.

Küller arasından çıkan umut: küçük filizler ve dron kayıtları:

Yanan alanlarda halen yanık ağaç parçaları ve küllü zemin görünür olsa da, küller arasında beliren minik fidanlar dikkat çekiyor. Bu genç filizler, ekosistemin kendi onarım mekanizmasının işlediğine dair işaretler veriyor. Bölge, dron ile görüntülendi; havadan çekilen karelerde kül rengi zemin üzerinde yeşilin ilk tonları seçilebiliyor.

Uzmanlar, yangın sonrası ilk dönemlerde görülen bu küçük bitki örtüsünün hem toprak stabilizasyonu hem de ileride oluşacak orman dokusunun temelini oluşturduğunu belirtiyor. Ayrıca yerel ekipler, yangınların tekrarlanmasını önlemeye yönelik önlemler ve uzun vadeli izleme planları üzerinde çalışıyor.

Çanakkale genelinde 2025'te toplam 796 yangın bildirimi yapıldığı; bunun 155'i orman, 641'i orman dışı alanlarda gerçekleşti. Yetkililer, yangın zararının telafisi ve yeni orman dokusunun oluşturulması için hem kısa hem de uzun vadeli çabaların süreceğini vurguluyor.

Yanan alanların bazı izleri silinmemiş olsa da, küllerden doğan genç ağaçlar bölge halkı ve doğa gönüllüleri için umut kaynağı oldu. İzleme ve rehabilitasyon çalışmaları devam ederken, dron görüntüleri gelişimi belgelemeye ve bilginin paylaşılmasına katkı sağlıyor.

ÇANAKKALE’DE 2025 YILINDA ÇIKAN 155 ORMAN YANGININDA 11 BİN 868 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE 8 BİN 477 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ. BÜYÜK YANGINLARIN BİRİNİN DE GERÇEKLEŞTİĞİ GÜZELYALI MEVKİİNDE YANAN ALANLAR YENİDEN YEŞERMEYE BAŞLADI. BÖLGE DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ.