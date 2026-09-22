Çan'da gıda güvenliği için işletmelere sıkı denetim

Denetimler ilçede sürdü:

Çan Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Çan ilçesine bağlı Etili köyünde bulunan lokanta, kasap, kahvehane ve marketlerde kapsamlı kontroller yaptı. Yapılan denetimlerin amacı, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak olarak açıklandı.

Denetim alanları:

İşletmelerde, gıdaların üretim, satış ve toplu tüketim süreçleri ile hijyen şartları titizlikle incelendi. Kontroller sırasında bu alanlarda uyum ve uygulamalar değerlendirildi.

Yetkililerin açıklaması:

Çan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla denetimlerin ilçe genelinde aralıksız devam edeceğini belirtti.

ÇANAKKALE’NİN ÇAN İLÇESİ TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, VATANDAŞLARIN SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR GIDAYA ULAŞMASINI SAĞLAMAK AMACIYLA İLÇE GENELİNDEKİ GIDA İŞLETMELERİNE YÖNELİK DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR.