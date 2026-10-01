Canikman Şanlıurfa Teknofestinde minik ziyaretçilerin favorisi

Teknoloji buluşmasının odağı:

Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi kapsamında düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa sahasında teknoloji tutkunlarını bir araya getirmeye devam etti. Festivalde yer alan insansı robotlar arasında öne çıkan Canikman, yetenekleri ve görünümüyle ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Festival alanında ilgi:

Canikman, sergilendiği standın etrafında yoğun bir ziyaretçi akınıyla karşılaştı. Robotu görmek isteyenler, performans sırasında bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi ve gösterilen hareketleri yakından izleme fırsatı buldu.

Çocuklarla etkileşim:

Sevimli hareketleri ve basit etkileşimleriyle çocukların özellikle ilgisini çeken Canikman, minik ziyaretçilere el sallayarak sıcak karşılık verdi. Bu etkileşimler, robotun aileler ve genç katılımcılar arasında hızlıca popülerleşmesini sağladı.

Festival yetkilileri ve alandaki ziyaretçiler, insansı robotların sergilenmesinin teknolojiye erken yaşta ilgi uyandırma açısından anlamlı olduğunu belirtti. TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında yer alan bu tür gösterimler, etkinliğin hem eğitici hem de interaktif yönünü güçlendiriyor.

CANİKMAN İNSANLARA EL SALLADI