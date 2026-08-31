Canik’te her yaşa açık pickleball sahaları oluşturuluyor

projenin amacı ve kapsamı:

Canik ilçesinde spor kültürünü yaygınlaştırmak ve çocukların, gençlerin ile vatandaşların aktif yaşama katılımını artırmak amacıyla başlatılan pickleball projesi, Canik Kaymakamlığı öncülüğünde ilerliyor. 6 Temmuz tarihinde imzalanan "Canik’te Pickleball ile Aktif Yaşam ve Spor Kültürünün Geliştirilmesi Protokolü" ile ilçedeki okullar ve kamu kurumlarında branşın yaygınlaştırılması hedefleniyor. Protokolde Canik İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, Canik Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Pickleball Samsun Derneği yer alıyor.

sahalar ve malzeme desteği:

Proje kapsamında uygun okul bahçeleri ve kamu alanlarında pickleball oyun alanları oluşturulacak. İhtiyaç doğrultusunda okullara ve kamu kurumlarına ekipman desteği sağlanarak sporun erişilebilirliği artırılacak. Böylece branşın yalnızca kapalı salonlarla sınırlı kalmayıp, mevcut açık alanlarda da uygulanabilir hale getirilmesi amaçlanıyor.

iş birliği ve saha hazırlıkları:

Saha çizimi ve hazırlık çalışmaları, protokoldeki kurumların ortak çalışmasıyla yürütülecek. Pickleball Samsun Derneği ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü iş birliğiyle uygun alanlar belirlenecek; okul ve kamu kurumlarının bahçelerinde sahalar oluşturularak öğrencilerin, kamu personelinin ve vatandaşların kullanabileceği yeni spor alanları kazandırılacak. Canik İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda öğrenciler ve öğretmenler projeye dahil edilecek, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ise eğitim ve sportif faaliyetlerin yaygınlaştırılmasına destek verecek.

destek, hedefler ve yerel görüşler:

Canik Kaymakamı Şeref Aydın’ın desteğiyle hayata geçirilen proje, ilçede sürdürülebilir bir pickleball altyapısı oluşturmayı ve saha sayısını artırmayı hedefliyor. Projenin kapsamı; eğitim faaliyetleri düzenlemek, gerekli ekipman desteğini sağlamak ve pickleball branşını ilçe spor kültürünün kalıcı bir parçası haline getirmek şeklinde özetleniyor. Pickleball Samsun Derneği Başkanı Semih Üzer konuyla ilgili, "Amacımız pickleball’ı yalnızca spor salonlarında yapılan bir branş olmaktan çıkarıp okullarımıza, kamu kurumlarımıza ve vatandaşlarımızın kolaylıkla ulaşabileceği alanlara taşımak. Canik Kaymakamlığımızın öncülüğünde, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzle birlikte güçlü bir iş birliği oluşturduk" diyerek projenin yaygınlaştırılacağını vurguladı.

CANİK’TE SPOR KÜLTÜRÜNÜ YAYGINLAŞTIRMAK, ÇOCUKLARIN, GENÇLERİN VE VATANDAŞLARIN AKTİF YAŞAMA KATILIMINI ARTIRMAK AMACIYLA BAŞLATILAN PİCKLEBALL PROJESİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR.