Kalkınma ortaklığı: Türkiye ve Kamerun ticaret hacmini birlikte yükseltmeli

toplantının ana vurgusu:

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Kamerun Ticaret ve Yatırım Yuvarlak Masa Toplantısı'nda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine dikkat çekti. Bolat, Kamerun ile ticaret hacmimizin geçen yıl 542 milyon dolara ulaştığını ve müteahhitlik sektöründe 28 projeyle 1 milyar 170 milyon dolarlık inşaat faaliyeti gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Bakan Bolat, diplomasi ve ticari ağların genişletilmesine yönelik adımları da paylaştı: "Dışişleri Bakanlığı olarak diplomatik misyonlarımızın sayısını 12’den 50’ye çıkardık. Ticaret Bakanlığı bünyesinde ise 23 yıl önce 4 olan ticaret ofislerimizin sayısını 27’ye yükselttik." Ayrıca Türk müteahhitlerin Afrika kıtasında bugüne kadar toplam taahhüt bedeli yaklaşık 105 milyar dolar olan 2 bin 118 proje üstlendiğini vurguladı.

görüşmelerde sağlanan mutabakatlar:

Toplantıda, yatırımların artırılması amacıyla çifte vergilendirmenin önlenmesine ilişkin anlaşmanın en kısa sürede müzakere edilerek imzalanması konusunda uzlaşıldı. Mevcut projelerin devam etmesi ve yeni projelerin hayata geçirilmesi konusunda taraflar arasında mutabakat sağlandı. Bolat, "Türkiye ve Kamerun’un güçlerini birleştirerek karşılıklı ticaret hacmini artırması gerekiyor" ifadesini kullandı.

Toplantıda ayrıca Türk Hava Yollarının Kamerun’a düzenli seferler gerçekleştirdiği, bu ulaşım bağlantısının ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesinde destekleyici bir unsur olduğu belirtildi.

iş birliği fırsatları ve davet:

Bakan Bolat, turizm, sağlık hizmetleri, yatırımlar, tarım, imalat, müteahhitlik ve yenilenebilir enerji gibi alanlarda önemli iş birliği fırsatları olduğunu belirterek, "Türk ve Kamerunlu iş insanlarını bu fırsatları değerlendirmeye ve söz konusu sektörlerde yatırım yapmaya davet ediyorum" çağrısında bulundu.

Kamerun Ekonomi, Planlama ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Alamine Ousmane Mey de iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin 542 milyon dolar olduğuna işaret ederek, "Mevcut ticaret seviyesi ülkelerimizin potansiyelini yansıtmıyor; bu hacmi çok daha yüksek seviyelere çıkarabiliriz" değerlendirmesini paylaştı.

Toplantı, somut adımların atılması ve hem mevcut projelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması hem de yeni yatırım fırsatlarının hızla hayata geçirilmesi yönünde ortak bir gündemle sona erdi.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT, TÜRKİYE-KAMERUN TİCARET VE YATIRIM YUVARLAK MASA TOPLANTISI’NA KATILDI.