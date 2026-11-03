Maçka'nın yeni tarım rotası: ligarba ilçeye ekonomik güç katacak

Maçka'da ligarba gündeme taşındı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Maçka Dernekler Federasyonu'nun düzenlediği Ligarba (maviyemiş) tarım paneline katıldı. Maçka Belediyesi Halil Atmaca Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen panele; Trabzon Vali Yardımcısı ve Ortahisar Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, Maçka Kaymakamı Şahin Demir, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Maçka Dernekler Federasyonu Başkanı Erkan Ataç, Maçka Ziraat Odası Başkanı Oğuz Öğün, Trabzon Muhtarlar Federasyonu Başkanı Bekir Aktürk ve çok sayıda katılımcı yer aldı. Panelde ligarbanın üretimi, yetiştiriciliği ve ekonomik potansiyeli ele alındı.

Tarımda yeni arayış ve üretim önerileri:

Başkan Genç, Maçka'nın toprak yapısı ve rakım farkları nedeniyle çay üretiminin az; fındık üretiminin ise verimli olmadığına dikkat çekti. Bu çerçevede bölgeye özgü ürünleri değerlendirme zorunluluğu doğduğunu belirten Genç, ligarbanın bölge için uygun bir alternatif olduğunu söyledi. Genç, "Ne kadar üretirsek o kadar güçlüyüz. Böyle bir dönemden geçiyoruz. Bu nedenle günün şartlarını iyi değerlendirmek ve üretimi mevcut koşullara göre yeniden ele almak gerekiyor" diye konuştu.

Ekonomik ve sağlık boyutu:

Panelde vurgulanan noktalardan biri ligarbanın sağlık açısından taşıdığı değer ve piyasa fiyatları oldu. Başkan Genç, ligarbanın yaban mersini ve maviyemiş olarak bilindiğini, yöredeki adının ligarba olduğunu hatırlatarak, "Çocukluğumuzdan beri bildiğimiz, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde doğal olarak yetişen ligarba, bugün piyasa koşullarında 600 ila 750 lira arasında fiyat bulabiliyor" ifadelerini kullandı. Genç, ürünün tıbbi ve aromatik bitkiler arasında değerlendirildiğini, bunun da ekonomik getiriyi güçlendirdiğini belirtti.

Başkan Genç, projenin fikir olarak Maçka Dernekler Federasyonu'ndan çıktığını, kendileri ve Maçka Belediye Başkanı ile çalışmaya destek verdiklerini söyledi. Amaçlarının bu potansiyeli ortaya çıkarmak, ilçeye özgü bir üretim anlayışı geliştirmek ve Trabzon genelinde tarımda farklı alanlarda öncü olmak olduğunu aktardı.

Panel, ligarbanın yetiştiricilik tekniklerinden pazar imkanlarına kadar geniş bir yelpazede tartışmaların yapıldığı, yerel aktörlerin ve kurumların iş birliğinin vurgulandığı bir zeminde sona erdi.

MAÇKA DERNEKLER FEDERASYONU TARAFINDAN DÜZENLENEN, LİGARBA ÜRETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE EKONOMİK POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNİN AMAÇLANDIĞI TARIM PANELİNE KATILAN TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET METİN GENÇ, MAÇKA’NIN TARIMSAL POTANSİYELİNE DİKKAT ÇEKEREK, LİGARBA ÜRETİMİNİN İLÇENİN EKONOMİSİNE ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAĞINI SÖYLEDİ.