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Canik'te sıfır atıkla doğaya ve aile bütçesine destek

Canik Belediyesi, mobil sıfır atık aracı ve Sıfır Atık Marketi ile atık teslim edenlere 'CanAtık' uygulaması üzerinden anında nakit iade sağlıyor.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 14:07

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EDİTÖR: Aslı Han

Canik'te sıfır atıkla doğaya ve aile bütçesine destek

Projenin işleyişi:

Canik Belediyesi, çevre duyarlılığını ekonomik faydayla buluşturan uygulamaları hayata geçiriyor. İlçede hizmet veren Canik Belediyesi Mobil Sıfır Atık Aracı ve Canik Belediyesi Sıfır Atık Marketi, evlerinden biriktirdikleri atıkları teslim eden vatandaşlara alternatif gelir imkânı sunuyor. Vatandaşlar, atıklarını bu iki toplama noktasına götürdüklerinde teslim kayıtları 'CanAtık' mobil uygulaması üzerinden yapılabiliyor ve karşılığında nakit iade alabiliyorlar.

Belediyenin uygulaması, atık toplama süreçlerini entegre şekilde yönetiyor; hem toplama lojistiği hem de iade işlemleri dijitalleştirildiği için süreçler hızlanıyor ve şeffaflaşıyor. Bu sayede hem çevre bilinci teşvik ediliyor hem de aile bütçelerine doğrudan katkı sağlanıyor.

Vatandaşlara anında iade:

Yetkililer, atık teslim edenlerin bakiye yükleme işlemlerinin anında gerçekleştirildiğini vurguluyor. İlçe sakinlerinin uygulamayı kullanarak atık teslimi yapma sıklığının arttığı ve ilginin devam ettiği belirtiliyor. Belediye yetkilileri, bu yöntemin hem atıkların doğru şekilde ayrıştırılmasını hem de vatandaşların ekonomik geri dönüş elde etmesini sağladığını aktarıyor.

Genişleme ve hedefler:

İbrahim Sandıkçı yönetimindeki belediye, "Sıfır Atıkta Öncü Belediye" ilkesiyle projeyi genişletmeyi planlıyor. Açıklamalarda, ilçede yeni atık toplama ünitelerinin kurulum işlemlerinin sürdüğü ve atık kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik yeni adımların uygulanmaya devam ettiği bildirildi. Belediye, uygulamayı yaygınlaştırarak Canik’in sıfır atık alanındaki marka kimliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

SAMSUN’UN CANİK BELEDİYESİ, HAYATA GEÇİRDİĞİ MOBİL SIFIR ATIK ARACI VE SIFIR ATIK MARKETİYLE AİLE...

SAMSUN’UN CANİK BELEDİYESİ, HAYATA GEÇİRDİĞİ MOBİL SIFIR ATIK ARACI VE SIFIR ATIK MARKETİYLE AİLE BÜTÇESİNE DESTEK OLUYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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