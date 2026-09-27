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Canik'teki heyelan davası Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne devredildi

27 Nisan 2025'te Canik'te baba ve iki kızının öldüğü heyelan davası, 6. Ağır Ceza Mahkemesi kapanınca Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne devredildi.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 15:04

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Canik'teki heyelan davası Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne devredildi

Samsun'ta heyelan davasında mahkeme değişikliği

Samsun'un Canik ilçesinde 27 Nisan 2025'te Lovelet AVM yanındaki akaryakıt istasyonunda yaşanan heyelan sonucu baba ile iki kızının hayatını kaybettiği, annenin yaralandığı olayla ilgili davada mahkeme değişti. Dosya, Samsun 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kapanmasının ardından Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.

Olayın ayrıntıları:

Olay gecesi oto yıkama bölümünde araçlarını yıkayan Adem Kaya (35), eşi Çiğdem Kaya (31) ile kızları Açelya Mina (7) ve Ayla (5) toprak kayması sonucu göçük altında kaldı. Baba Adem Kaya ile iki kızı olay yerinde hayatını kaybederken, anne Çiğdem Kaya yaralı olarak kurtarıldı.

İddianame ve yöneltilen suçlamalar:

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, facianın iş güvenliği ihmali sonucu meydana geldiği vurgulandı. İddianamede, istasyon sahibi Mehmet Zeki Gedikli ile işletmede fiilen müdür gibi hareket ettiği belirtilen Kemal Yıldırım hakkında TCK 85/2 kapsamında, 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Davanın seyri ve sonraki adımlar:

Dava daha önce Samsun 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyordu; mahkemenin kapatılması üzerine dosya resen Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Yargılamanın devam edeceği duruşmanın 1 Ekim tarihinde aynı mahkemede görüleceği bildirildi. Mahkeme değişikliğinin duruşma takviminde ve usul işlemlerinde etkileri olabileceği, sürecin bundan sonraki aşamalarında bu değişikliğin izleneceği kaydedildi.

Olayda yaşamını yitirenlerin kimlikleri, yaralanan kişinin durumu, iddianamede yer alan suçlamalar ve mahkeme tarihleri kamuoyuna açıklanan resmi bilgiler doğrultusunda korunmuştur.

ADEM KAYA VE KIZLARI

ADEM KAYA VE KIZLARI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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