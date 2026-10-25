Edebiyatın yeni nesli Elazığ atölyelerinde kalemlerini konuşuyor

Elazığ’da edebiyat atölyesi dördüncü dönemde

Elazığ Belediyesi tarafından şehrin kültür ve sanat hayatına katkı sunmak amacıyla düzenlenen edebiyat atölyesi, dördüncü dönem eğitimleriyle sürdürüyor. Program, Elazığ Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilerek, yerel edebi üretimi desteklemeyi ve yeni yazarlar yetiştirmeyi hedefliyor.

eğitim içeriği ve yöntemler:

Atölye, her yaştan ve meslek grubundan onlarca kursiyeri bir araya getiriyor. Eğitimler; şiir, deneme, öykü ve roman türlerinde kapsamlı teorik dersler ile uygulamalı çalışmaları birleştiriyor. Programın yürütücülüğünü yapan Bizim Külliye Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, Şair ve Yazar Nazım Payam öncülüğünde katılımcılar hem türlerin tekniklerini öğreniyor hem de kendi metinlerini üretme fırsatı buluyor. Kurslar, atölye çalışmaları, metin okumaları ve geribildirim oturumlarıyla destekleniyor.

etkinlikler ve toplumla buluşma:

Sadece şehir merkezinden değil, çevre il ve ilçelerden gelen edebiyatseverlerin de katıldığı atölye kapsamında, katılımcılara yönelik uygulamalı kültür gezileri düzenleniyor. Eğitim döneminin sonunda kursiyerlerin kaleme aldığı şiir, deneme ve öyküler, düzenlenecek kapsamlı bir "Şiir Gecesi" programıyla vatandaşlarla buluşturulacak. Bu etkinlik, atölyenin üretkenliğini görünür kılmayı ve yerel okurla doğrudan etkileşimi artırmayı amaçlıyor.

Elazığ’daki atölye çalışmaları, kentte edebî birikimi canlı tutma ve yeni seslerin ortaya çıkmasını sağlama yönündeki çabaların somut bir örneği olarak sürdürülüyor.

ELAZIĞ BELEDİYESİ TARAFINDAN ŞEHRİN KÜLTÜR VE SANAT HAYATINA KATKI SUNMAK AMACIYLA DÜZENLENEN EDEBİYAT ATÖLYESİ DÖRDÜNCÜ DÖNEM EĞİTİMLERİYLE EDEBİYATSEVERLERE YÖNELİK EĞİTİMLER SÜRÜYOR