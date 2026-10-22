Çankırı'da İstiklal Yolu yürüyüşü ecdada vefa ve gelecek sorumluluğu

Çankırı'da 17. İstiklal Yolu Yürüyüşü gerçekleştirildi

Çankırı'da Kurtuluş Savaşı sırasında İnebolu Limanı üzerinden Anadolu'ya ulaştırılan silah, mühimmat ve lojistik malzemelerin cepheye taşınmasında kullanılan tarihi İstiklal Yolu'nda 17. İstiklal Yolu Yürüyüşü düzenlendi. Etkinlik, tarihe tanıklık eden rotayı yeniden canlandırmayı ve milli hafızayı canlı tutmayı amaçladı.

Yürüyüş ve anma töreni:

Üçoluk mevkiinden başlayan yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüş, Ilgaz ilçesine bağlı Kıyısın köyünde sona erdi. Buradaki anma töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, yaren ekipleri geleneksel gösterilerini sundu ve program İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando timlerinin gösterisiyle tamamlandı.

Vali Hüseyin Çakırtaş'ın mesajı:

Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş, törende İstiklal Yolu'nun Milli Mücadele açısından taşıdığı öneme dikkat çekti ve konuşmasında şunları söyledi: "Bugün burada, bir milletin bağımsızlık uğruna ortaya koyduğu eşsiz iradeyi hatırlamak, vatan sevgisinin en çetin şartlarda nasıl bir fedakarlığa dönüştüğünü yeniden anlamak ve ecdadımızdan devraldığımız istiklal emanetine sahip çıktığımızı göstermek için bir aradayız. Bugün attığımız her adım, geçmişimize duyduğumuz vefanın, geleceğimize karşı taşıdığımız sorumluluğun bir ifadesidir. İstiklal Yolu, bu manayı en güçlü şekilde taşıyan tarihi miraslarımızdan biridir."

Vali Çakırtaş, Milli Mücadele döneminde cepheye ulaştırılan silah ve cephanenin önemini de şu sözlerle özetledi: "Milli Mücadele’nin başarıya ulaşabilmesi için cephedeki kahramanlarımızın silaha, cephaneye ve lojistik desteğe ihtiyacı vardı. Çok zor şartlarda temin edilen silah ve cephanenin İnebolu Limanı üzerinden Anadolu’ya ulaştırılması, yani Kastamonu, Ilgaz ve Çankırı güzergahını takip ederek Ankara’ya ve cepheye taşınması hayati önem taşıyordu. O günlerde cephane taşımak, yalnızca bir yükü bir yerden başka bir yere ulaştırmak değildi. Her taşınan mermi, cephedeki bir askerin umudu, her ulaştırılan cephane sandığı, milletimizin istiklal iradesine verilen bir destekti. Yağmurda, çamurda, soğukta ve türlü zorluklar karşısında yılmadan yürüyen Anadolu insanı, kendi imkanlarının sınırlılığına rağmen inancının ve kararlılığının sınır tanımadığını bütün dünyaya göstermiştir. İşte bu güzergah, milletimizin bağımsızlık mücadelesinde 'İstiklal Yolu' olarak tarihe geçti. Bu yolun her kilometresinde alın teri, her taşında fedakarlık, her izinde bağımsızlık kararlılığı vardır."

Çakırtaş, İstiklal Yolu'nun korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaparak, "Bugün Çankırı’da düzenlediğimiz bu yürüyüşle şehrimizin Milli Mücadele tarihindeki yerini hatırlıyor, ecdadımızın emanetine sahip çıkıyor ve tarihi hafızamızı canlı tutuyoruz. İstiklal Yolu’nun korunması, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması, geçmişimize duyduğumuz saygının yanında, millî kimliğimize ve ortak geleceğimize bağlılığımızın da bir gereğidir." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasını gençlere yönelik çağrıyla sonlandıran Çakırtaş, "Unutmayınız ki bağımsızlık, ülkemizi her alanda geliştirmek, bilimin ve teknolojinin öncülüğünde ilerlemek, üretmek, çalışmak ve milletimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmekle güçlenir. Ecdadımız, kendi döneminin şartlarında vatanı kurtarmak için üzerine düşeni yaptı. Bizler de kendi dönemimizin sorumluluklarını yerine getirerek Türkiye Cumhuriyeti’ni daha güçlü yarınlara taşımakla mükellefiz" dedi.

ÇANKIRI’DA, KURTULUŞ SAVAŞI’NDA SİLAHLARIN CEPHEYE ULAŞTIRILDIĞI YOLDA "17. İSTİKLAL YOLU YÜRÜYÜŞÜ" GERÇEKLEŞTİRİLDİ.